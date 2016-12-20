Реванш с Сергеем Ковалевым пойдет мне на пользу - Андре Уорд

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Эвертон Ливерпуль 0:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетик Сельта 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Эмполи 2:1
Интер Лацио 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Аль-Меррейх 2:1
Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Трактор 2:3
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Лескюр 2:0
Думбия Евсеев 1:2
Евсеев Нам 2:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 96:63
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3
Алматы Темиртау 4:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алматы Темиртау 3:1
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Реванш с Сергеем Ковалевым пойдет мне на пользу - Андре Уорд

Американец планирует дать ответ в начале следующего года.

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7 Комментариев
Андре Уорд. Фото с сайта sport.bigmir.net
Андре Уорд. Фото с сайта sport.bigmir.net

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе Андре Уорд поделился своим мнением по поводу возможного реванша с россиянином Сергеем Ковалевым. 

"Я не упоминал никаких цифр для реванша. Люди предположили за меня. Это бой, который хотят увидеть фанаты, но также этот реванш пойдет мне на пользу как чемпиону. Я ничего не имею против того, что говорит промоутер Ковалева. Она опытная, она хорошо знает этот бизнес. Сейчас я просто отдыхаю и расслабляюсь. Они говорят, и мы ответим в начале следующего года после того, как проведем праздники. Но все это хорошо, люди говорят об этом, а прошло уже четыре недели после поединка", - цитирует Уорда allboxing.ru.

Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере. Позже стало известно, что Ковалев расстался со своим тренером.

Просмотров: 4350  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Уланжан Нургалиев Вчера 23:25
Статус: Юниор
Рейтинг: 84
мне кажется что он боится выхода с Сергеем на ринг
Ответить -2
 
serikjan atau Сегодня 00:46
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Уланжан Нургалиев, у него праздничное настроение, после праздника назначат день реванша. Европейцы не японцы. Японцы все важные бои проведет накануне праздника: 31 декабря в городах Токио, Киото, Куфу намечается 8 боев по титулам чемпиона мира. Восемь чемпионских поясов.
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Мухамбет Имангазиев Сегодня 08:47
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 257
serikjan atau, он доволен что реванш обсуждается. Еще бы ведь он пустил слухи о возможном завершении карьеры
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Бек $$$ Сегодня 01:27
Статус: МСМК
Рейтинг: 912
ну тогда соглашайся быстрей !!!
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Viprin Viprin Сегодня 05:47
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
Уорд теперь диктует условия, у него все титулы и он сторона "А"...
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Serikjan Atash Сегодня 08:36
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Ну, есть у обоих сторон предварительное соглашения на 22 апреля, если конкретизируется, нормальный срок. Все мы ждем, все таки действительно бой века, не каждый год встречается на ринге два Р4Р боксеры, которые оба находится в этом самом престижном рейтинге в лучшей пятерке. Следующий такой значимости бой будет если состоится поединки Головкин - Канело или Гонсалес - Яманака. А у Ломаченко были много вариантов в этом плане, он всех возможностей пропустил: Ломаченко - Ригондо, Ломаченко - Санта Крус, Ломаченко - Фрэмптон, Ломаченко - Кроуфорд. Ему остался из великих сейчас только Варгас и Флэнеган.
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Коренной Сегодня 11:03
Статус: Профи
Рейтинг: 376
Serikjan Atash, почему пропустил? У него еще как минимум 5 лет карьеры и поэтому все впереди
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