AIBA вручила награду Владимиру Кличко за достижения в мировом боксе

Награда вручалась впервые.
Украинский боксер-супертяжеловес Владимир Кличко получил награду Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) "Легенды бокса", сообщает "Р-Спорт".
Боксер отмечен за достижения в мировом спорте. Кличко, бывший чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA и IBO, являющийся также олимпийским чемпионом 1996 года, получил почетную награду на торжественном ужине, посвященном 70-летию AIBA.
Награда вручалась впервые. Помимо Кличко, ее также удостоились кубинец Феликс Савон, француз Браим Аслум и Мэри Ком из Индии.
Напомним, Кличко, потерявший свои титулы в ноябре 2015 года после поражения от британца Тайсона Фьюри, выйдет на ринг 29 апреля в Лондоне, где встретится с другим британцем Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO и WBA (Super).