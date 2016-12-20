AIBA вручила награду Владимиру Кличко за достижения в мировом боксе

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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Боруссия Д Аугсбург 1:1
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Эвертон Ливерпуль 0:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетик Сельта 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Эмполи 2:1
Интер Лацио 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Трактор 2:3
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Горняк Бейбарыс 2:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Лескюр 2:0
Думбия Евсеев 1:2
Евсеев Нам 2:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 96:63
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

AIBA вручила награду Владимиру Кличко за достижения в мировом боксе

Награда вручалась впервые.

5 Комментариев
Владимир Кличко. Фото с сайта sport.bigmir.net
Владимир Кличко. Фото с сайта sport.bigmir.net

Украинский боксер-супертяжеловес Владимир Кличко получил награду Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) "Легенды бокса", сообщает "Р-Спорт".

Боксер отмечен за достижения в мировом спорте. Кличко, бывший чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA и IBO, являющийся также олимпийским чемпионом 1996 года, получил почетную награду на торжественном ужине, посвященном 70-летию AIBA.

Награда вручалась впервые. Помимо Кличко, ее также удостоились кубинец Феликс Савон, француз Браим Аслум и Мэри Ком из Индии.

Напомним, Кличко, потерявший свои титулы в ноябре 2015 года после поражения от британца Тайсона Фьюри, выйдет на ринг 29 апреля в Лондоне, где встретится с другим британцем Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO и WBA (Super).

Просмотров: 1564  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Бек $$$ Вчера 21:04
Статус: МСМК
Рейтинг: 912
молодец земляк !!!
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Miss MiddleWeight Вчера 21:07
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1374
А че там делает Леффлер на фотке
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muhtar amanov Вчера 21:49
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 633
Хорошо !
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Бесконечность Марс Вчера 21:57
Статус: Профи
Рейтинг: 373
Владимир Кличко живая легенда мирового бокса ,который смог подняться на вершину и продержаться там больше десяти лет . Никогда не забуду как он деклассировал одной левой Поветкина!
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Kazakhstan Сегодня 01:27
Статус: Юниор
Рейтинг: 66
Я тоже думал что лефлер похож или он
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