WBC отказался делать Стиверна "временным" чемпионом без боя

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Интер Лацио 3:0
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Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
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Медвешчак Трактор 2:3
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
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Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Горняк Бейбарыс 2:3
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Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
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Евсеев Нам 2:0
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Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 96:63
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
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Иртыш-Казхром Астана 3:1
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Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
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Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
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Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
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Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
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Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

WBC отказался делать Стиверна "временным" чемпионом без боя

Канадец 17 декабря должен драться за этот титул, но отказался из-за допинга у Поветкина.

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5 Комментариев
Бермейн Стиверн Фото: Gene Blevins / Zumapress / Globallookpress.com
Бермейн Стиверн Фото: Gene Blevins / Zumapress / Globallookpress.com
Канадец Бермейн Стиверн не будет признан временным чемпионом в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) без проведенного боя. Об этом заявил президент организации Маурисио Сулейман.

17 декабря Стиверн должен был провести поединок с россиянином Александром Поветкиным. Однако канадец отказался от участия в бое из-за положительной допинг-пробы Поветкина. В организме россиянина было обнаружено запрещенное вещество остарин.

В связи с этим WBC отказался санкционировать бой за титул временного чемпиона по своей версии. Промоутер канадца Дон Кинг призвал организацию признать Стиверна временным чемпионом мира.

"Мы не можем отдать Стиверну титул без проведения какого-либо боя. Это невозможно", - приводит слова Сулеймана ESPN.

Добавим, что Поветкин, несмотря на положительный допинг-тест, провел бой 17 декабря. Его соперником стал француз Йоан Дюопа, которого россиянин нокаутировал в шестом раунде.
Просмотров: 2748  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
KAIRAT Вчера 13:13
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4505
стиверн облажался вместе с аферистом кингом,
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serikjan atau Вчера 13:25
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Стиверну временное чемпионство нужен для реванша с Уайлдером? Полноценный ченмпионский титул отобрал Уайлдер. В супертяжелом дивизионе чемпионы мира: Уайлдер, Джошуа, Паркер, рад, что пришли молодые Джошуа (27 лет) и Паркер (24 года).
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KAIRAT Вчера 14:00
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4505
serikjan atau,за что минусуешь?
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serikjan atau Вчера 14:36
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
KAIRAT, я никогда никого не минусую, никогда не занимаюсь такими делами. Сам не обращаю на них никакого внимания.
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Хороший Мальчик Вчера 16:27
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1052
Правильно. Он же проиграл Уайлдеру, я хочу посмотреть "Стиверн vs Ортис"!
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