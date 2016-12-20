WBC отказался делать Стиверна "временным" чемпионом без боя

Канадец 17 декабря должен драться за этот титул, но отказался из-за допинга у Поветкина.
Вчера 12:52
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Бермейн Стиверн Фото: Gene Blevins / Zumapress / Globallookpress.com
Канадец Бермейн Стиверн не будет признан временным чемпионом в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) без проведенного боя. Об этом заявил президент организации Маурисио Сулейман.
17 декабря Стиверн должен был провести поединок с россиянином Александром Поветкиным. Однако канадец отказался от участия в бое из-за положительной допинг-пробы Поветкина. В организме россиянина было обнаружено запрещенное вещество остарин.
В связи с этим WBC отказался санкционировать бой за титул временного чемпиона по своей версии. Промоутер канадца Дон Кинг призвал организацию признать Стиверна временным чемпионом мира.
"Мы не можем отдать Стиверну титул без проведения какого-либо боя. Это невозможно", - приводит слова Сулеймана ESPN.
Добавим, что Поветкин, несмотря на положительный допинг-тест, провел бой 17 декабря. Его соперником стал француз Йоан Дюопа, которого россиянин нокаутировал в шестом раунде.
17 декабря Стиверн должен был провести поединок с россиянином Александром Поветкиным. Однако канадец отказался от участия в бое из-за положительной допинг-пробы Поветкина. В организме россиянина было обнаружено запрещенное вещество остарин.
В связи с этим WBC отказался санкционировать бой за титул временного чемпиона по своей версии. Промоутер канадца Дон Кинг призвал организацию признать Стиверна временным чемпионом мира.
"Мы не можем отдать Стиверну титул без проведения какого-либо боя. Это невозможно", - приводит слова Сулеймана ESPN.
Добавим, что Поветкин, несмотря на положительный допинг-тест, провел бой 17 декабря. Его соперником стал француз Йоан Дюопа, которого россиянин нокаутировал в шестом раунде.