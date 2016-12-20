Джейкобс бывал в нокауте. Ему придется прыгнуть выше головы в бою с GGG - фанат с татуировкой Головкина

Британский фанат Энди Рендлес также сделал татуировку Майка Тайсона.

Житель города Рексем в Уэльсе Энди Рэндлес рассказал, почему он сделал на своей руке татуировку с портретом чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0,33 КО). В беседе с корреспондентом Vesti.kz он назвал двух самых любимых боксеров и поделился мнением о том, как Головкин победит Джейкобса.



- Мой хороший друг владеет студией татуировки. Именно он несколько недель назад сделал татуировку Майка Тайсона. У него появилось свободное время, и чтобы у Майка была компания, мы решили добавить портрет GGG на другой руке. Я подобрал несколько изображений и направил их ему. Он выбрал самый подходящий вариант и сделал мне крутую татуировку GGG! Очень счастлив, что рисунок получился органичным, с нетерпением жду, когда все заживет, и можно будет посмотреть на итоговый результат, - поделился Энди Рэндлес.



- Почему после Тайсона Вы решили сделать именно Головкина?



- Геннадий Головкин - мой любимый текущий боксер, а Майк для меня самый лучший за всю историю бокса. Люблю их стили бокса, ведь у обоих все бои интересные. Они великолепные панчеры и прекрасно дополняют друг друга. Поэтому я даже не задумывался, кто будет следующим после Майка.



- Что Вы думаете о противостоянии Головкин - Джейкобс?



- Вполне возможно, что Джейкобс доставит немного трудностей Геннадию. Но у Головкина в целом тактические способности гораздо выше. К тому же в прошлом Джейкобс уже бывал в нокауте, и единственной сильной стороной американца является его сила. Ему придется прыгнуть выше головы, и лишь в этом случае у него появится шанс. Я уверен, что как только GGG почувствует слабость соперника, он воспользуется этим и закончит бой.



- Какой бой с участием Головкина Вы бы хотели увидеть?



- Единственным реальным соперником GGG ​​в 160 фунтах является "Канело" Альварес. Это будет очень зрелищный поединок. Очень хочу, чтобы он состоялся.



Тату было нанесено на предплечье левой руки. Также на его правой руке есть и портрет легендарного боксера Майка Тайсона. Сам Энди Рэндлес является болельщиком футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Он увлекается активными видами спорта, такими как сноуборд и мотоспорт.

Стоит отметить, что это уже не первая татуировка с изображением Головкина. В июне портрет казахстанского боксера набил фанат из Польши.



Напомним, казахстанец Геннадий Головкин, владеющий поясами WBA (Super), WBC, IBF и IBO, встретится с "обычным" чемпионом мира по линии WBA американцем Дэниэлом Джейкобсом. Головкин назвал соперника "лучшим вариантом", а американец собирается 18 марта забрать все пояса себе и вернуться с ними домой.