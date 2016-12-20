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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Джейкобс бывал в нокауте. Ему придется прыгнуть выше головы в бою с GGG - фанат с татуировкой Головкина

Британский фанат Энди Рендлес также сделал татуировку Майка Тайсона.

Bahytzhan Nurpeisov

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18 Комментариев
Геннадий Головкин. Фото с сайта vringe.com
Геннадий Головкин. Фото с сайта vringe.com
Геннадий Головкин и Майк Тайсон. Фото Vesti.kz
Геннадий Головкин и Майк Тайсон. Фото Vesti.kz

Житель города Рексем в Уэльсе Энди Рэндлес рассказал, почему он сделал на своей руке татуировку с портретом чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0,33 КО). В беседе с корреспондентом Vesti.kz он назвал двух самых любимых боксеров и поделился мнением о том, как Головкин победит Джейкобса.

- Мой хороший друг владеет студией татуировки. Именно он несколько недель назад сделал татуировку Майка Тайсона. У него появилось свободное время, и чтобы у Майка была компания, мы решили добавить портрет GGG на другой руке. Я подобрал несколько изображений и направил их ему. Он выбрал самый подходящий вариант и сделал мне крутую татуировку GGG! Очень счастлив, что рисунок получился органичным, с нетерпением жду, когда все заживет, и можно будет посмотреть на итоговый результат, - поделился Энди Рэндлес.

- Почему после Тайсона Вы решили сделать именно Головкина?

- Геннадий Головкин - мой любимый текущий боксер, а Майк для меня самый лучший за всю историю бокса. Люблю их стили бокса, ведь у обоих все бои интересные. Они великолепные панчеры и прекрасно дополняют друг друга. Поэтому я даже не задумывался, кто будет следующим после Майка. 

- Что Вы думаете о противостоянии Головкин - Джейкобс?

- Вполне возможно, что Джейкобс доставит немного трудностей Геннадию. Но у Головкина в целом тактические способности гораздо выше. К тому же в прошлом Джейкобс уже бывал в нокауте, и единственной сильной стороной американца является его сила. Ему придется прыгнуть выше головы, и лишь в этом случае у него появится шанс.  Я уверен, что как только GGG почувствует слабость соперника, он воспользуется этим и закончит бой. 

- Какой бой с участием Головкина Вы бы хотели увидеть?

- Единственным реальным соперником GGG ​​в 160 фунтах является "Канело" Альварес. Это будет очень зрелищный поединок. Очень хочу, чтобы он состоялся.

Тату было нанесено на предплечье левой руки. Также на его правой руке есть и портрет легендарного боксера Майка Тайсона. Сам Энди Рэндлес является болельщиком футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Он увлекается активными видами спорта, такими как сноуборд и мотоспорт.




Стоит отметить, что это уже не первая татуировка с изображением Головкина. В июне портрет казахстанского боксера набил фанат из Польши.

Напомним, казахстанец Геннадий Головкин, владеющий поясами WBA (Super), WBC, IBF и IBO, встретится с "обычным" чемпионом мира по линии WBA американцем Дэниэлом Джейкобсом. Головкин назвал соперника "лучшим вариантом", а американец собирается 18 марта забрать все пояса себе и вернуться с ними домой.

Просмотров: 6694  Комментариев: 18
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Комментарии

 
 
KAIRAT Вчера 17:41
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4505
у гены по всему миру поклонники,чего не скажешь , про канело и уорда,ихний трусливое изображение нах кому нужны
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ARE. A Вчера 17:50
Статус: Любитель
Рейтинг: 14
KAIRAT , не совсем прав, в Казахстане один пацанчик их фанат)
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Шымкентский пацанчик Вчера 20:13
Статус: МСМК
Рейтинг: 826
KAIRAT ,вы просто дальше Казахстана боксом то не интересуетесь и считаете, что весь бокс только на Головкине и сходится. Но это благодаря сайту Вести.кз у вас так мозги работают, потому что тут новостей о Головкине каждая вторая и вы вообще не в курсе что там происходит у других боксеров
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Rassul Talapov Вчера 17:56
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 565
У ШП и Дартаньяна есть тату уорда))))
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Тип в красной робе Вчера 18:18
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 201
Теперь будем слушать жителей Рексема? Если он сделал тату с GGG то это не значит,что теперь мы должны уделять ему какое-то внимание....Повторюсь-он простой фанат..таких у нас "наших родных" миллионы!!!...Реально вам писать не о чем?
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Тип в красной робе Вчера 18:19
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 201
Может ещё напишем письмо в федерацию бокса...сделать его каким-нибудь секретарем нашего бокса...или почётным гостем?
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Orion66 Вчера 20:07
Статус: Профи
Рейтинг: 309
Тип в красной робе,я думаю если вы сделаете тату GGG на всю спину, вести.кз тоже об этом напишут)))
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Allen Tontin Вчера 19:13
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
У джейкобса нет шансов.пирог это доказал
Геннадий сынок.,урони его
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Бек $$$ Вчера 19:27
Статус: МСМК
Рейтинг: 912
Пирог ни чего не доказал !!! прошло много время великие боксеры падали и поднимались !!! главный в этом бою все зависит от нашего Гены , какой тактику выбрать на этот бой !!! если Мексиканский и Майкудукский стиль то закончить бой начальных раундах ... а если технический то 6-7 раунд но все равно нокаут или полотенца !!! ГЕНА ЧЕМПИОН НАСТОЯЩИЙ !!!
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Шымкентский пацанчик Вчера 20:15
Статус: МСМК
Рейтинг: 826
Бек $$$, если Головкин нокаутирует Джейкобса - то станет лишь одним из, кто его нокаутировал... Пирог это сделал первым, вторым будет Головкин. Ничего особенного.
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serikjan atau Вчера 20:27
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Шымкентский пацанчик, Головкин не Пирог. Пирог отказался выйти на ринг с Энжикамом и Энжикам стал чемпионом мира. Канело не первый в среднем весе, который отказался от пояса и титула без боя. А во время того боя Пирогу был 30 лет, а Джейкобсу 23 года. Сегодня другие времена, бой Головкин - Джейкобс, станет самым грандиозным событием в среднем весе, после легендарного боя Хопкинс - Тейлор. Для Головкина это самый большой бой в его карьере. А для Джейкобса нет. Он боксировал с Пирогом.
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Шымкентский пацанчик Вчера 20:30
Статус: МСМК
Рейтинг: 826
serikjan atau, ух, ты ГРАНДИОЗНЫМ событием? Ты видимо пропустил перевод статьи журналиста, где он говорит, что Джейкобс популярен только в Бруклине, как и Уорд в Окленде? Какое это грандиозное событие? Но согласен, что Джейкобс - это 6-ое не мешок в карьере Головкина. Не мешок, но и не топ, просто хороший боксер. В среднем весе Головкину то и не найти ТОП боксера кроме Альвареса.
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Allen Tontin Вчера 19:57
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
У джейкобса последнии бои одни мешки.,а пирог.д.у него еще советская школа.грамотный прагматичный стиль ничего лишнего..,что то у них есть общее с геннадием.
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serikjan atau Вчера 20:35
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Allen Tontin, Куиллин и Мора - оба экс-чемпионы мира, нормальная репетиция. Но Джейкобс не Мюррей, он не выдержит до 12-го раунда. Падает до 9-го.
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Allen Tontin Вчера 21:07
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
У пирога в бою с джейкобсом была практический идеальная защита,отличный маятник,хотелось бы что бы геннадий уделил внимание этому.пирог отказался по состоянию здоровья ,зато ушел непобежденным
Также резал углы.занимал центр ринга.,приятно смотреть умный бокс
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Viprin Viprin Вчера 21:15
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
Головкин еще тот хищник с Джейкобсом будет играть в кошки мышки...
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Бесконечность Марс Вчера 21:51
Статус: Профи
Рейтинг: 373
Дааа, делать тату немного туповато ,но у каждого свои тараканы в голове.
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Виктор Жамулдинов Сегодня 14:14
Статус: Юниор
Рейтинг: 69
....бывал в нокауте! 2 раз не захочет! ....ГГГ удачи...соперник непростой!!!
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