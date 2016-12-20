18 марта Дэнни взойдет на вершину и увезет в Бруклин все пояса - советник Джейкобса о бое с Головкиным

Кит Конноли добавил, что фанаты бокса заслужили такой поединок.
Вчера 08:21
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Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта boxingnewsonline.net
Советник "регулярного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американского боксера Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) Кит Конноли выразил уверенность в победе своего клиента в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же весовой категории.
"18 марта станет большим событием в мире бокса. Два лучших средневеса мира встретятся лицом к лицо в бою за чемпионские пояса. Что еще можно желать. Любители бокса заслужили этот бой.
Мы благодарны Эло Хэймону в продвижении Дэнни и предоставленной возможности побить Головкина, одного из лучших боксеров в мире. 18 марта Дэнни взойдет на вершину и увезет в Бруклин все пояса, вот увидите", - цитирует Конноли BoxingScene.com.
Напомним, бой Джейкобса и Головкина состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он будет показан на телеканале HBO по системе платных трансляций PPV. В продажу билеты поступят 24 декабря.
Ранее сам Джейкобс заявлял, что 18 марта он шокирует мир и заберет все титулы у Головкина, и заставит Бруклин, откуда он родом, гордиться им. Тренер американца рассказал о процессе подготовки к поединку с казахстанцем.
"18 марта станет большим событием в мире бокса. Два лучших средневеса мира встретятся лицом к лицо в бою за чемпионские пояса. Что еще можно желать. Любители бокса заслужили этот бой.
Мы благодарны Эло Хэймону в продвижении Дэнни и предоставленной возможности побить Головкина, одного из лучших боксеров в мире. 18 марта Дэнни взойдет на вершину и увезет в Бруклин все пояса, вот увидите", - цитирует Конноли BoxingScene.com.
Напомним, бой Джейкобса и Головкина состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он будет показан на телеканале HBO по системе платных трансляций PPV. В продажу билеты поступят 24 декабря.
Ранее сам Джейкобс заявлял, что 18 марта он шокирует мир и заберет все титулы у Головкина, и заставит Бруклин, откуда он родом, гордиться им. Тренер американца рассказал о процессе подготовки к поединку с казахстанцем.