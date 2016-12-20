Поветкин потерял доверие болельщиков. Спорт должен быть чистым - Виталий Кличко

За 2016 год россиянин дважды был замешан в допинговых скандалах.
20 декабря 23:52
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Виталий Кличко. Фото с сайта polittech.org
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой россиянина Александра Поветкина.
17 декабря за несколько часов до боя с канадцем Бермейном Стиверном в допинг-пробе Поветкина был обнаружено запрещенное вещество остарин. Поединок за титул временного чемпиона WBC был отменен, но россиянин провел бой против француза Жоана Дюопа и выиграл его нокаутом.
"Поветкин потерял доверие болельщиков, а это очень важно. Спорт должен быть чистым. Не должно быть соревнования в том, у кого лучше стероиды, у кого лучше допинг", - сказал Кличко, которого цитирует Sports.ru.
В этом году Поветкин также сдавал положительную допинг-пробу на мельдоний, но его не дисквалифицировали, так как содержание вещества было незначительным. Он сумел доказать, что принимал препарат до его запрета, то есть до 1 января 2016 года.
Ранее промоутер Андрей Рябинский сообщил, что 37-летнему Поветкину может грозить двухлетняя дисквалификация, что приведет к завершении карьеры. Президент WBC Маурисио Сулейман назвал два допинговых скандала российского супертяжеловеса ударом по имиджу организации и сообщил, что расследование завершится в начале 2017 года.
17 декабря за несколько часов до боя с канадцем Бермейном Стиверном в допинг-пробе Поветкина был обнаружено запрещенное вещество остарин. Поединок за титул временного чемпиона WBC был отменен, но россиянин провел бой против француза Жоана Дюопа и выиграл его нокаутом.
"Поветкин потерял доверие болельщиков, а это очень важно. Спорт должен быть чистым. Не должно быть соревнования в том, у кого лучше стероиды, у кого лучше допинг", - сказал Кличко, которого цитирует Sports.ru.
В этом году Поветкин также сдавал положительную допинг-пробу на мельдоний, но его не дисквалифицировали, так как содержание вещества было незначительным. Он сумел доказать, что принимал препарат до его запрета, то есть до 1 января 2016 года.
Ранее промоутер Андрей Рябинский сообщил, что 37-летнему Поветкину может грозить двухлетняя дисквалификация, что приведет к завершении карьеры. Президент WBC Маурисио Сулейман назвал два допинговых скандала российского супертяжеловеса ударом по имиджу организации и сообщил, что расследование завершится в начале 2017 года.