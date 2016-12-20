Роман Гонсалес готов отказаться от титула WBC из-за маленького гонорара за реванш с Карлосом Куадрасом

Никарагуанец не намерен следовать желаниям президента WBC.
20 декабря 15:30
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Фото с сайта аllboxing.ru
Чемпион мира в четырех весовых категориях никарагуанец Роман Гонсалес заявил о том, что его не волнуют желания президента WBC Маурисио Сулеймана, который назначил реванш с мексиканцем Карлосом Куадрасом, которого "Чоколатито" победил в сентябре. Об этом сообщает AllBoxing.Ru со ссылкой на BoxingScene.com.
Гонсалес даже готов отказаться от титула чемпиона WBC в первом легчайшем весе, поскольку его не устраивает гонорар за бой.
"Маурисио Сулейман на Конвенции сказал, что я должен провести реванш с Куадрасом, потому что это именно то, чего он хочет, - говорит Гонсалес. - Пусть забирают у меня титул, если я не соглашусь на этот бой. Я не могу драться так, как от меня этого требуют… За деньги, которые меня не устраивают. Если мне заплатят хорошо, тогда бой состоится. Для меня даже будет лучше драться в Японии за меньший гонорар, чем в США, потому что в США большие налоги и в итоге мне остается меньше денег. Люди с канала HBO предлагают мне маленькие деньги. За такой гонорар я не согласен на бой. Я являюсь первым номером P4P и с трудом выбиваю себе хороший гонорар".
Гонсалес даже готов отказаться от титула чемпиона WBC в первом легчайшем весе, поскольку его не устраивает гонорар за бой.
"Маурисио Сулейман на Конвенции сказал, что я должен провести реванш с Куадрасом, потому что это именно то, чего он хочет, - говорит Гонсалес. - Пусть забирают у меня титул, если я не соглашусь на этот бой. Я не могу драться так, как от меня этого требуют… За деньги, которые меня не устраивают. Если мне заплатят хорошо, тогда бой состоится. Для меня даже будет лучше драться в Японии за меньший гонорар, чем в США, потому что в США большие налоги и в итоге мне остается меньше денег. Люди с канала HBO предлагают мне маленькие деньги. За такой гонорар я не согласен на бой. Я являюсь первым номером P4P и с трудом выбиваю себе хороший гонорар".