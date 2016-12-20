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Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
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Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
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Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
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Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
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Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
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Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Роман Гонсалес готов отказаться от титула WBC из-за маленького гонорара за реванш с Карлосом Куадрасом

Никарагуанец не намерен следовать желаниям президента WBC.

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11 Комментариев
Фото с сайта аllboxing.ru
Фото с сайта аllboxing.ru
Чемпион мира в четырех весовых категориях никарагуанец Роман Гонсалес заявил о том, что его не волнуют желания президента WBC Маурисио Сулеймана, который назначил реванш с мексиканцем Карлосом Куадрасом, которого "Чоколатито" победил в сентябре. Об этом сообщает AllBoxing.Ru со ссылкой на BoxingScene.com.

Гонсалес даже готов отказаться от титула чемпиона WBC в первом легчайшем весе, поскольку его не устраивает гонорар за бой.

"Маурисио Сулейман на Конвенции сказал, что я должен провести реванш с Куадрасом, потому что это именно то, чего он хочет, - говорит Гонсалес. - Пусть забирают у меня титул, если я не соглашусь на этот бой. Я не могу драться так, как от меня этого требуют… За деньги, которые меня не устраивают. Если мне заплатят хорошо, тогда бой состоится. Для меня даже будет лучше драться в Японии за меньший гонорар, чем в США, потому что в США большие налоги и в итоге мне остается меньше денег. Люди с канала HBO предлагают мне маленькие деньги. За такой гонорар я не согласен на бой. Я являюсь первым номером P4P и с трудом выбиваю себе хороший гонорар".
Просмотров: 3687  Комментариев: 11
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Комментарии

 
 
KAIRAT 20 декабря 15:36
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4505
куадрас видать ,его потрепал хорошенько в первом бою видать,что то шоколад не похож на человека ,который с легкостью расстался бы с титулом WBC,даже за малаленькую сумму
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Дастан Курманбаев 20 декабря 15:37
Статус: Профи
Рейтинг: 309
Да это бунт на корабле!!!
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Нурлан Акпаев 20 декабря 15:57
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1276
Рома прав, но се ля ви. Бои в среднем весе традиционно более зрелищнее и прибыльнее.
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KAIRAT 20 декабря 16:36
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4505
Нурлан Акпаев,точно ,бои в среднем весе с участием геннадия ,это особняком стоит,,рядом с ним меркнет даже первый номер паунда
Ответить 3
 
MsVvvvwwww . 20 декабря 18:29
Статус: Любитель
Рейтинг: 11
KAIRAT, Головкин - Лемье, Головкин - Уэйд, Головкин - Джейкобс. Головкин в обычных боях в среднем весе не столь много зарабатывает. Великим боксерам не обязательно много зарабатывать, пример тому: Ригондо, Яманака, Гонсалес и Кроуфорд, Ковалев, Уайлдер, Турман, Стивенсон, Иноуэ. А Канело - последний из могикан, их времена в боксе прошли.
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Жан А. 20 декабря 17:40
Статус: МСМК
Рейтинг: 907
Нурлан Акпаев, но в последнем бою Роман собрал 1 млн зрителей. Это очень хороший показатель.
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Бек $$$ 20 декабря 16:20
Статус: МСМК
Рейтинг: 912
да ладно с этим поясом . главный ты найди соперника на 18 март !!!
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Айтуганов Асет 20 декабря 16:43
Статус: Дублёр
Рейтинг: 176
Парень прав пусть платят деньги под стать 1-у номеру P4P, за плечами столько боев а он до сих пор получает крохи.
Ответить 3
 
Vlab Kladov 20 декабря 17:07
Статус: Фанат
Рейтинг: 28
Деньги,деньги,деньги))пиздёхн швайнэ
Ответить -6
 
KAIRAT 20 декабря 17:20
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4505
какой размер и такой гонорар хул базарить то
Ответить -3
 
Жан А. 20 декабря 17:38
Статус: МСМК
Рейтинг: 907
Я понимаю это так. Роман настроился на большие деньги и на отдельный боксерский вечер, но НВО (по каким-то причинам) не хочет устраивать отдельный вечер для Романа и хочет объединить его с вечером ГГГ (18 марта 2017). А раз бой будет в вечере ГГГ, то и денег больших не получит Роман.
Роман провел отдельный вечер бокса с Куадрасом, собрал почти 1 млн зрителей. А НВО не хочет платить по достоинству?
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