Нет ни одного боя, который привлек бы больше внимания, чем Головкин против "Канело". Это будет война - Абель Санчес

Тренер GGG добавил, что сейчас сосредоточен на мартовском поединке.
20 декабря 14:45
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Абель Санчес. Фото с сайта sherdog.com
Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), высказал своем мнение по поводу боя между его подопечным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).
По его словам, боксеры покажут выступление на высшем на уровне, и это будет "война", наподобие величайшей трилогии всех времен между мексиканцами Эриком Моралесом и Марко Антонио Баррерой.
"Канело" и Головкину нужен этот бой, потому что это самый крупный поединок в мире на данный момент, который может быть сделан. Нет ни одного другого боя, который бы привлек столько внимания, как этот. Это будет война, как было между Моралесом и Баррерой", - цитирует Санчеса BoxingScene.com.
"Промоутер Головкина Том Леффлер ведет переговоры с людьми "Канело". Бой может состояться через девять месяцев. Но я думаю, что он более не должен обсуждаться, поскольку у нас уже определились планы, и я сосредоточен на мартовском поединке", - сказал Санчес.
Напомним, на 18 марта в Нью-Йорке у Головкина намечен бой с "регулярным" чемпионом WBA в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом. Транслировать поединок будет телеканал HBO по системе платных трансляций (PPV).
"Канело", в свою очередь, планирует в мае провести бой со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Сообщалось, что он может пройти в промежуточном весе 165 фунтов, за что Хуан Мануэль Маркес уже раскритиковал мексиканца.
При этом Санчес мечтает увидеть Головкина на одним ринге с Чавесом-младшим. "Этот бой возможен. Думаю, их стили хорошо подойдут друг другу, и это будет захватывающий поединок", - добавил тренер.
По его словам, боксеры покажут выступление на высшем на уровне, и это будет "война", наподобие величайшей трилогии всех времен между мексиканцами Эриком Моралесом и Марко Антонио Баррерой.
"Канело" и Головкину нужен этот бой, потому что это самый крупный поединок в мире на данный момент, который может быть сделан. Нет ни одного другого боя, который бы привлек столько внимания, как этот. Это будет война, как было между Моралесом и Баррерой", - цитирует Санчеса BoxingScene.com.
"Промоутер Головкина Том Леффлер ведет переговоры с людьми "Канело". Бой может состояться через девять месяцев. Но я думаю, что он более не должен обсуждаться, поскольку у нас уже определились планы, и я сосредоточен на мартовском поединке", - сказал Санчес.
Напомним, на 18 марта в Нью-Йорке у Головкина намечен бой с "регулярным" чемпионом WBA в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом. Транслировать поединок будет телеканал HBO по системе платных трансляций (PPV).
"Канело", в свою очередь, планирует в мае провести бой со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Сообщалось, что он может пройти в промежуточном весе 165 фунтов, за что Хуан Мануэль Маркес уже раскритиковал мексиканца.
При этом Санчес мечтает увидеть Головкина на одним ринге с Чавесом-младшим. "Этот бой возможен. Думаю, их стили хорошо подойдут друг другу, и это будет захватывающий поединок", - добавил тренер.