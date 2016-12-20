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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Нет ни одного боя, который привлек бы больше внимания, чем Головкин против "Канело". Это будет война - Абель Санчес

Тренер GGG добавил, что сейчас сосредоточен на мартовском поединке.

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6 Комментариев
Абель Санчес. Фото с сайта sherdog.com
Абель Санчес. Фото с сайта sherdog.com
Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), высказал своем мнение по поводу боя между его подопечным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).

По его словам, боксеры покажут выступление на высшем на уровне, и это будет "война", наподобие величайшей трилогии всех времен между мексиканцами Эриком Моралесом и Марко Антонио Баррерой.

"Канело" и Головкину нужен этот бой, потому что это самый крупный поединок в мире на данный момент, который может быть сделан. Нет ни одного другого боя, который бы привлек столько внимания, как этот. Это будет война, как было между Моралесом и Баррерой", - цитирует Санчеса BoxingScene.com.

"Промоутер Головкина Том Леффлер ведет переговоры с людьми "Канело". Бой может состояться через девять месяцев. Но я думаю, что он более не должен обсуждаться, поскольку у нас уже определились планы, и я сосредоточен на мартовском поединке", - сказал Санчес.

Напомним, на 18 марта в Нью-Йорке у Головкина намечен бой с "регулярным" чемпионом WBA в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом. Транслировать поединок будет телеканал HBO по системе платных трансляций (PPV).

"Канело", в свою очередь, планирует в мае провести бой со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Сообщалось, что он может пройти в промежуточном весе 165 фунтов, за что Хуан Мануэль Маркес уже раскритиковал мексиканца.

При этом Санчес мечтает увидеть Головкина на одним ринге с Чавесом-младшим. "Этот бой возможен. Думаю, их стили хорошо подойдут друг другу, и это будет захватывающий поединок", - добавил тренер.
Просмотров: 2729  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Шымкентский пацанчик 20 декабря 15:13
Статус: МСМК
Рейтинг: 826
И в этой войне Канело сторона А. Поэтому Головкин должен не выбрадать - забирать предлагаемые ему 15 млн и драться, а не расчитывать нажиться на имени Канело в ППВ. Самое имя Головкина стоит 150 тыс не больше - это мы узнали по бою с Лемье.
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Nurlan 20 декабря 16:10
Статус: Дублёр
Рейтинг: 161
Шымкентский пацанчик, а чего стоит Уорд без судей мы тоже поняли. За примером далеко не надо ходить )))
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Бек $$$ 20 декабря 16:15
Статус: МСМК
Рейтинг: 912
Шымкентский пацанчик, -----скора Конело еще меньше будет стоит в ППВ чем 150 . у Гена первый бой стоило 150 . тем боле не Америкос и не Мексики. а из Казахстана !!! Конело сам скора будет багет за Гены !!!
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GGGabit 20 декабря 16:56
Статус: Профи
Рейтинг: 451
Шымкентский пацанчик, Не могли бы вы подсказать сколько был ППВ у канело в первом его бою??
Бек вам отметил что это было первое ППВ у ГГГ с Лемье ктоторый то в общем и особо не известен широкой публике в США?
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Коренной 20 декабря 18:48
Статус: Профи
Рейтинг: 376
GGGabit, первое самостоятельное PPV событие с участием альвареса купили 350000 зрителей. А вообще самым первым PPV боем для Канело был бой с Мейвезером, где было продано 2.2 млн подписок
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MsVvvvwwww . 20 декабря 18:01
Статус: Любитель
Рейтинг: 11
Головкин - Канело, это третья мировая война, а не бой. Если Канело проиграет Чавесу-младшему-великому, не будет никакой войны, потому что, тогда грош цена Альваресу. Он станет никому не нужным, даже Сондерсу.
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