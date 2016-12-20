Потеря концентрации в бою с Головкиным может закончиться для Джейкобса встречей с канвасом - Стангрит

Российский эксперт - о сильных и слабых сторонах следующего соперника GGG.

Российский журналист, комментатор и эксперт в области бокса Григорий Стангрит рассказал о сильных и слабых сторонах американского боксера Дэниэла Джейкобса. В интервью корреспонденту Vesti.kz Стангрит также сделал свой прогноз относительно поединка Джейкобса с казахстанцем Геннадием Головкиным.



"Сила Джейкобса в его скорости и жесткости удара, он подвижный. Дэнни уже довольно опытный профессиональный боец, поэтому я с большим интересом жду этого поединка. Но у Джейкобса есть особенность.



Даже в тех боях, в которых он имеет солидное преимущество, он пропускает довольно тяжелые удары. Как будто теряет концентрацию на какой-то период времени. С Головкиным потеря концентрации может закончиться встречей с канвасом. Кто победит? Я уверен, что Triple G", - сказал Стангрит.



Добавим, что сам Джейкобс намерен победить Головкина за счет своих силы и скорости, а также недостатков у казахстанца, которые он намерен обернуть в свою пользу.



Напомним, бой между Головкиным и Джейкобсом состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций.