Хотел нокаутировать соперника и бил очень сильно - Хусаинов о бое в Канаде

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Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Трактор 2:3
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
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Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
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Иртыш Кулагер 0:2
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Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
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Евсеев Нам 2:0
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Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
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Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Хотел нокаутировать соперника и бил очень сильно - Хусаинов о бое в Канаде

На счету 25-летнего боксера четыре победы.

Жигер Абенов Жигер Абенов

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4 Комментария
Фото промоутерской компании Interbox
Фото промоутерской компании Interbox

Казахстанский боксер-профессионал Абылайхан Хусаинов (4-0, 3 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz подвел итоги своему четвертому бою на профи-ринге и поделился планами на будущее.

- Бой был нелегким. Соперник был выше меня и немножко корявым. Отбоксировали все четыре раунда, - сказал Хусаинов. 

- А какой был план на бой?

- Работать первым номером, прессинговать соперника и заходить в ближний бой. Нужно было наносить как можно больше ударов.

- Этот мексиканец был первым в профессиональной карьере. Что можно сказать о нем, как о сопернике?

- Мексиканская школа бокса считается очень сильной. Мой соперник оказался стойким и опытным. Он пропускал достаточно сильные удары, но все равно шел вперед. Этот бой стал большим опытом для меня.

- Никакой "грязи" не было?

- Нет, ничего такого не было.

- Не жалко прерывать серию из досрочных побед, когда у тебя такое преимущество в бою?

- Конечно, хотелось выиграть нокаутом, но это бокс. Может случиться всякое. Самое главное, что я победил.

- А бой 28 января будет уже на шесть раундов?

- Да, мы планируем выйти на шесть раундов.

- Четыре боя в профи - чему удалось научиться?

- С каждым боем набираюсь опыта. Надо готовиться очень ответственно и упорно. Выкладываться на тренировках, чтобы продолжать побеждать и идти к цели, которую я наметил для себя.

- Месяц до следующего боя. Сейчас перерыв или уже подготовка к следующему выходу на ринг?

- Сейчас неделю отдохнем, праздники проведем и опять приступим к тренировкам.

- На празднование Нового года домой не отпустят?

- Конечно, хочется домой. Но у нас скоро бой - нужно к нему готовиться.

Напомним, в андеркарте вечера бокса, где главным событием был бой Жан Паскаль - Рикардо Рамальо, 25-летний Абылайхан Хусаинов встречался с 26-летним мексиканцем Хесусом Пересом и выиграл по очкам. Поединок прошел в рамках легкого веса в канадском Квебеке и стал четвертым в профи-карьере казахстанца.

Просмотров: 2297  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Хороший Мальчик 20 декабря 18:33
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1052
мықты түсті қарсылас!
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Сахи Шегебаев 20 декабря 22:55
Статус: Дублёр
Рейтинг: 182
Хороший Мальчик, осы екі баланың соңғы ұрыстарын қайдан көруге болады?
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Хороший Мальчик Вчера 13:28
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1052
Сахи Шегебаев, Білмеймін, братан!
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Темуджин Байханов 20 декабря 23:33
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
Это журналист виноват,когда обозвал их нокаутерами.Сглазил)
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