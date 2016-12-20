Хотел нокаутировать соперника и бил очень сильно - Хусаинов о бое в Канаде

На счету 25-летнего боксера четыре победы.

Казахстанский боксер-профессионал Абылайхан Хусаинов (4-0, 3 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz подвел итоги своему четвертому бою на профи-ринге и поделился планами на будущее.



- Бой был нелегким. Соперник был выше меня и немножко корявым. Отбоксировали все четыре раунда, - сказал Хусаинов.



- А какой был план на бой?



- Работать первым номером, прессинговать соперника и заходить в ближний бой. Нужно было наносить как можно больше ударов.



- Этот мексиканец был первым в профессиональной карьере. Что можно сказать о нем, как о сопернике?



- Мексиканская школа бокса считается очень сильной. Мой соперник оказался стойким и опытным. Он пропускал достаточно сильные удары, но все равно шел вперед. Этот бой стал большим опытом для меня.



- Никакой "грязи" не было?



- Нет, ничего такого не было.



- Не жалко прерывать серию из досрочных побед, когда у тебя такое преимущество в бою?



- Конечно, хотелось выиграть нокаутом, но это бокс. Может случиться всякое. Самое главное, что я победил.



- А бой 28 января будет уже на шесть раундов?



- Да, мы планируем выйти на шесть раундов.



- Четыре боя в профи - чему удалось научиться?



- С каждым боем набираюсь опыта. Надо готовиться очень ответственно и упорно. Выкладываться на тренировках, чтобы продолжать побеждать и идти к цели, которую я наметил для себя.



- Месяц до следующего боя. Сейчас перерыв или уже подготовка к следующему выходу на ринг?



- Сейчас неделю отдохнем, праздники проведем и опять приступим к тренировкам.



- На празднование Нового года домой не отпустят?



- Конечно, хочется домой. Но у нас скоро бой - нужно к нему готовиться.



Напомним, в андеркарте вечера бокса, где главным событием был бой Жан Паскаль - Рикардо Рамальо, 25-летний Абылайхан Хусаинов встречался с 26-летним мексиканцем Хесусом Пересом и выиграл по очкам. Поединок прошел в рамках легкого веса в канадском Квебеке и стал четвертым в профи-карьере казахстанца.