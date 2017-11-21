В Алматинской области пройдут соревнования по национальным видам спорта "Сонар-2017"

Турнир посвящен 30-летию школы "Жалайыр Шора".
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В Алматинской области с 24 по 26 ноября 2017 года пройдут республиканские соревнования охотников с ловчими птицами по национальным видам спорта "Сонар-2017", сообщает Управление внутренней политики региона. Турнир посвящен 30-летию первой школы охотников с ловчими птицами "Жалайыр Шора".
Охота с ловчей птицей - одна из экзотических традиций казахского быта, а ее история насчитывает более трех тысяч лет. Археологи неоднократно находили в древних захоронениях скелеты лошадей и ловчих птиц. Говорят, что за хорошо обученную птицу давали несколько сотен лошадей и верблюдов. По преданиям, в тяжелые годы ловчие птицы кормили целые аулы. Аксакалы рассказывают и о том, что были птицы, которые выходили и на крупных животных, как медведи и олень.
В 80-х годах этнограф Жагда Бабалыкулы, общественный деятель Заманбек Батталханов, а также знатные беркутчи Шакен Ошанбаев, Абен Токтасынов, Абилхак Турдыбаев, Байжунус Кодеков, журналисты Сулеймен Маметов и Багдат Муптекекызы открыли школу охоты с ловчими птицами. Но, к сожалению, не найдя достойных спонсоров и не получив поддержки государства, она была закрыта.
В 1997 году работа этой школы была возобновлена журналистами Сулейменом Маметом, Багдатом Муптекекызы и знатным беркутчи Сейтжаном Кодековым уже в виде центра "Жалайыр Шора", образованного в ауле Нура Алматинской области. С тех пор этот центр делает очень многое в пропаганде древнего искусства, в сборе материалов и научных трудов, посвященных этому ремеслу.
Благодаря работе данного центра охота с ловчими птицами внесена в национальные виды спорта. Так, ежегодно проводятся республиканские соревнования и чемпионат. Кроме того, уже несколько лет существует школы в Кокшетау, Караганде, Таразе, Атырау и других городах Казахстана.
В начале 2005 года был создан Общественный фонд "Федерация Кыран" во главе с известным певцом, заслуженным деятелем Казахстана Нурланом Онербаем. Благодаря этому фонду изданы книги-альбомы "Қазақ құсбегілері", "Қыран буркит", а также впервые в республике пошиты национальные костюмы беркутчи и амуниция для ловчих птиц.
В этом году школе беркутчи "Жалайыр Шора" исполнилось 30 лет. Организаторами соревнований "Сонар-2017" выступили акимат Алматинской области, комитет по спорту Республики Казахстан, Ассоциация по национальным видам спорта, Ассоциация охотников Республики Казахстан "Кансонар" и "Федерация Кыран".
В соревнованиях примут участие более 60 спортсменов - кусбеги из Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областей, а также из городов Астаны и Алматы. Опытные беркутчи продемонстрируют некоторые приемы приручения хищных птиц. Также состоится чествование самых лучших спортсменов и старейших беркутчи, занимающихся охотой с ловчими птицами долгие годы.
Соревнования будут проходить с 24 по 26 ноября в зоне отдыха "Тау-Жетісу" села Сырымбет Ескельдинского района Алматинской области. Начало ежедневно с 10:00 по местному времени. Торжественное открытие состоится в 10:00 26-го ноября.