Было бы интересно вновь попробовать себя в качестве актера - Левит

Серебренный призер Рио рассказал об актерском опыте и поделился новогодними планами.
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Серебренный призер Олимпийских игр в Рио-2016 боксер Василий Левит, сыгравший в предновогодней комедии "Навстречу мечте", рассказал о своем актерском опыте. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он сообщил о своих дальнейших планах и поздравил всех казахстанцев с наступающим праздником.
- Сниматься в комедии проще, чем в драме?
- Я думаю, драма потяжелее будет, но и здесь было непросто. Я нигде раньше не снимался. Это мой первый опыт. Было комфортно то, что я играл сам себя. Не надо было ничего придумывать, просто какие-то базовые эмоции. Но это было очень интересно.
- Если поступит предложение сыграть в драме про ваш олимпийский турнир?
- Было бы интересно вновь попробовать себя в качестве актера. Но только, если в это время не будет сборов и тренировок. Главное в моей жизни сейчас - это спорт. А после завершения карьеры можно попробовать себя в кино.
- Планируете участвовать в следующей Олимпиаде?
- Я решил, что буду туда готовиться. Для того, чтобы туда попасть, нужно еще завоевать лицензию. Поэтому надо много готовиться и тренироваться. Времени еще много.
- Чем мотивировали себя?
- Мотивация - это что-то личное. Каждый спортсмен - он хочет побеждать. Для того, чтобы побеждать - нужно тренироваться и работать над собой.
- Недавно мы слышали, что вы открыли депозит для мальчика. Это было ваше личное решение?
- Это было общее решение. Нужно детям помогать. Это же благое дело. Каждый у кого есть возможность, может помочь. Любой желающий может положить 500 или 1000 тенге на этот счет.
- Вы по жизни экономный человек?
- Я живу как позволяют финансы. Как обычные люди живут. Деньги не самоцель. Самое важное - спортивный результат.
- Когда Вы делали первые шаги в боксе, предполагали, что это может принести хороший заработок?
- Я начинал в первом классе. Это было для укрепления здоровья. Теперь перешло в нечто более профессиональное.
- Что Вы ожидаете от следующего года?
- Хотелось бы, чтобы он был более продуктивный и позитивный, чем этот. Главное, чтобы было здоровье у меня, у моей семьи.
- Как будете встречать новый год?
- Этот новый год буду встречать с семьей.
- Что бы Вы пожелали казахстанцам?
- Желаю позитивно проводить этот год. Оставить все плохое, и с чистой душой и сердцем вступить в следующий год. Главное, чтобы все позитивные моменты этого года приумножились в следующем. Процветания, здоровья и счастья.
Напомним, Василий Левит сыграл одну из ролей в предновогодней комедии "Навстречу мечте". Подробный репортаж с предпоказа фильма вы можете увидеть здесь.