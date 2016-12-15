Было бы интересно вновь попробовать себя в качестве актера - Левит

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Попко Ли 2:1
Попко Ваттанакул 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Было бы интересно вновь попробовать себя в качестве актера - Левит

Серебренный призер Рио рассказал об актерском опыте и поделился новогодними планами.

Bahytzhan Nurpeisov

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Василий Левит. Фото Vesti.kz, Турар Казангапов©
Василий Левит. Фото Vesti.kz, Турар Казангапов©

Серебренный призер Олимпийских игр в Рио-2016 боксер Василий Левит, сыгравший в предновогодней комедии "Навстречу мечте", рассказал о своем актерском опыте. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он сообщил о своих дальнейших планах и поздравил всех казахстанцев с наступающим праздником.

- Сниматься в комедии проще, чем в драме?

- Я думаю, драма потяжелее будет, но и здесь было непросто. Я нигде раньше не снимался. Это мой первый опыт. Было комфортно то, что я играл сам себя. Не надо было ничего придумывать, просто какие-то базовые эмоции. Но это было очень интересно.

- Если поступит предложение сыграть в драме про ваш олимпийский турнир?

- Было бы интересно вновь попробовать себя в качестве актера. Но только, если в это время не будет сборов и тренировок. Главное в моей жизни сейчас - это спорт. А после завершения карьеры можно попробовать себя в кино.

- Планируете участвовать в следующей Олимпиаде?

- Я решил, что буду туда готовиться. Для того, чтобы туда попасть, нужно еще завоевать лицензию. Поэтому надо много готовиться и тренироваться.  Времени еще много. 

- Чем мотивировали себя?

- Мотивация - это что-то личное. Каждый спортсмен - он хочет побеждать. Для того, чтобы побеждать - нужно тренироваться и работать над собой.

- Недавно мы слышали, что вы открыли депозит для мальчика. Это было ваше личное решение?

- Это было общее решение. Нужно детям помогать. Это же благое дело. Каждый у кого есть возможность, может помочь. Любой желающий может положить 500 или 1000 тенге на этот счет.

- Вы по жизни экономный человек?

- Я живу как позволяют финансы. Как обычные люди живут. Деньги не самоцель. Самое важное - спортивный результат. 

- Когда Вы делали первые шаги в боксе, предполагали, что это может принести хороший заработок?

- Я начинал в первом классе. Это было для укрепления здоровья. Теперь перешло в нечто более профессиональное. 

- Что Вы ожидаете от следующего года?

- Хотелось бы, чтобы он был более продуктивный и позитивный, чем этот. Главное, чтобы было здоровье у меня, у моей семьи. 

- Как будете встречать новый год?

- Этот новый год буду встречать с семьей.

- Что бы Вы пожелали казахстанцам?

- Желаю позитивно проводить этот год. Оставить все плохое, и с чистой душой и сердцем вступить в следующий год. Главное, чтобы все позитивные моменты этого года приумножились в следующем. Процветания, здоровья и счастья. 

Напомним, Василий Левит сыграл одну из ролей в предновогодней комедии "Навстречу мечте". Подробный репортаж с предпоказа фильма вы можете увидеть здесь.

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