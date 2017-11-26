НХЛ дисквалифицировала игрока на четыре матча и оштрафовала на 120 тысяч долларов

Форвард был наказан за удар соперника клюшкой в голову.
Сегодня 13:43
Ссылки по теме:
- Самый высокий игрок в истории НХЛ применил силовой прием и спровоцировал соперника на драку
- Канадский защитник ударом из ММА отправил соперника в нокдаун в матче НХЛ
Габриэль Ландескуг. Фото: ERIC HARTLINE-USA TODAY SPORTS
Шведский нападающий "Колорадо Эвеланш" Габриэль Ландескуг дисквалифицирован на четыре матча с удержанием зарплаты за удар клюшкой форварда "Калгари Флэймз" Мэттью Ткачака в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на сайт лиги.
Встреча, состоявшаяся 25 ноября в Денвере, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Калгари". На 16-й минуте первого периода Ландескуг ударил клюшкой Ткачука сначала в корпус, а затем в область головы и шеи, при этом форвард "Калгари" шайбой в это время не владел. За это нарушение Ландескуг был наказан малым штрафом.
"По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчета его годовой зарплаты, Ландескуг потеряет 119 815 долларов. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ", - говорится на сайте лиги.
В марте 2016 года за подобное нарушение Ландескуг уже был дисквалифицирован на три матча без сохранения заработной платы.
Встреча, состоявшаяся 25 ноября в Денвере, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Калгари". На 16-й минуте первого периода Ландескуг ударил клюшкой Ткачука сначала в корпус, а затем в область головы и шеи, при этом форвард "Калгари" шайбой в это время не владел. За это нарушение Ландескуг был наказан малым штрафом.
"По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчета его годовой зарплаты, Ландескуг потеряет 119 815 долларов. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ", - говорится на сайте лиги.
В марте 2016 года за подобное нарушение Ландескуг уже был дисквалифицирован на три матча без сохранения заработной платы.
Nasty crosscheck on Tkachuk— HighLight Hockey (@HILITINGHOCKEY) 26 ноября 2017 г.
Landeskog has always been a dirty POS pic.twitter.com/TPG0oGmCUR