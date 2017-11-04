Канадский защитник отправил соперника в нокдаун в матче НХЛ

Кевин Биекса уже успел прославиться своим ударом.
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Канадский защитник "Анахайма" Кевин Биекса, прославившийся своим нокаутирующим ударом, снова отправил соперника на лед, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На этот раз Биекса подрался в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с игроком обороны "Лос-Анджелес Кингз" Энди Эндреоффом.
Сразу после вбрасывания в зоне "Анахайма" хоккеисты скинули перчатки. Биекса нанес сопернику всего один удар и отправил его в нокдаун. Эндреофф смог подняться, но судьи остановили драку, удалив обоих хоккеистов.
Kevin Bieksa with his second superman punch knockout of the season pic.twitter.com/eFYQo3suiK— Brady Trettenero (@BradyTrett) 26 ноября 2017 г.