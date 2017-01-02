Ни один клуб НХЛ не забрал уроженца Усть-Каменогорска с драфта отказов

Игрок отправлен в фарм-клуб.

Вратарь "Бостона" Антон Худобин прошел процедуру драфта отказов, сообщает официальный сайт клуб.

Ни одна команда НХЛ не заинтересовалась россиянином. Вратарь отправлен в "Провиденс", являющегося фарм-клубом "Бостона". Для Худобина этот драфт отказов - второй в карьере. В 2015 году от его услуг таким образом отказался "Анахайм Дакс".

В обратном направлении последовал Зэн Маикнтайр. Игрок "Провиденса" был признан лучшим вратарем декабря в АХЛ.

В текущем сезоне Худобин провел семь матчей в НХЛ, в которых пропустил 23 шайбы. Ранее в этой лиге он играл за "Минессоту", "Анахайм Дакс" и "Каролину". За восемь сезонов в НХЛ на счету Худобина 108 матчей.

Отметим, что 30-летний Худобин родился и начал заниматься хоккеем в Усть-Каменогорске. В 13 лет он вместе со своей командой продолжил хоккейное образование в российском Магнитогорске, где его наставником был Андрей Шаянов, позже работавший в "Барысе". На уровне сборных Худобин играет за Россию.