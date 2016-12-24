Менеджер по экипировке клуба НХЛ заменил вратаря в официальном матче

При этом во время матча он не забывал точить коньки одноклубникам.

Менеджер по экипировке клуба Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнс" Джордж Алвес дебютировал в матче регулярного чемпионата с "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Как сообщает lenta.ru, это произошло из-за проблем со здоровьем у резервного вратаря команды.

Алвес вышел на лед за 7,6 секунды до конца третьего периода, по его воротам не нанесли ни одного броска.

Интересно, что ранее он подписал с клубом просмотровый контракт. При этом во время матча Алвес не забывал о своих основных обязанностях, затачивая коньки для одноклубников.

В прошлом он был морским пехотинцем, а до этого выступал в Хоккейной лиге Восточного побережья и Южной профессиональной хоккейной лиге.