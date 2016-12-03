Клуб НХЛ "Флорида" проведет "Вечер Яромира Ягра"

44-летний чешский форвард вышел на второе место по результативности за всю историю НХЛ.

Команда НХЛ "Флорида Пантерз" проведет на своей домашней арене "Вечер Яромира Ягра", сообщает allhockey.ru.

Мероприятие состоится в день матча против "Нэшвилла" 6 января. Поводом стал тот факт, что 44-летний чешский форвард вышел на второе место по результативности за всю историю НХЛ, опередив Марка Мессье.

Первые десять тысяч болельщиков, пришедших на игру, получат в подарок памятную майку, а продажа билетов на матч будет построена вокруг 1 888 очков Ягра и его 68-го номера.