ЛеБрон Джеймс впервые в карьере получил удаление до конца матча

Это произошло в игре против бывшей команды.
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ЛеБрон Джеймс. Фото: cavsnation.com
Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд Кавальерс" ЛеБрон Джеймс впервые в карьере был удален до конца матча.
Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НБА против "Майами Хит". В концовке третьей четверти Джеймс пошел в проход, но нарвался на агрессивную защиту со стороны соперника. Форвард "Кливленда" очень бурно высказал свое недовольство арбитру, за что и получил удаление до конца матча.
Сама встреча завершилась победой "Кавальерс" со счетом 108:97. Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Лав, набравший 38 очков. Джеймс оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. Эта победа стала для "Кливленда" девятой кряду.
Джеймс выступает за "Кливленд" с 2014 года, ранее он играл за клуб в период с 2003 по 2010 год. На протяжении четырех сезонов выступал за "Майами" (2010-2014). Всего он трижды становился чемпионом НБА. Джеймс - четвертый игрок в истории лиги, трижды получавший приз самому ценному игроку финала. В регулярных чемпионатах НБА Джеймс провел 1082 матча, в которых в среднем набирал 27,2 очка, делал 7,3 подбора и отдавал 7,1 передачи.
Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НБА против "Майами Хит". В концовке третьей четверти Джеймс пошел в проход, но нарвался на агрессивную защиту со стороны соперника. Форвард "Кливленда" очень бурно высказал свое недовольство арбитру, за что и получил удаление до конца матча.
Сама встреча завершилась победой "Кавальерс" со счетом 108:97. Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Лав, набравший 38 очков. Джеймс оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. Эта победа стала для "Кливленда" девятой кряду.
Джеймс выступает за "Кливленд" с 2014 года, ранее он играл за клуб в период с 2003 по 2010 год. На протяжении четырех сезонов выступал за "Майами" (2010-2014). Всего он трижды становился чемпионом НБА. Джеймс - четвертый игрок в истории лиги, трижды получавший приз самому ценному игроку финала. В регулярных чемпионатах НБА Джеймс провел 1082 матча, в которых в среднем набирал 27,2 очка, делал 7,3 подбора и отдавал 7,1 передачи.