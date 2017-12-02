Карло Анчелотти рассказал о предложении возглавить сборную Италии

Итальянцы впервые за 60 лет не попали на чемпионат мира.
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Карло Анчелотти. Фото с сайта Yahoo Sports
Экс-тренер "Баварии" Карло Анчелотти заявил, что Итальянская федерация футбола (FIGC) обратилась к нему с предложением возглавить сборную. Об этом сообщает "Р-Спорт".
Итальянцы по итогам стыковых матчей за путевку на чемпионат мира-2018 Швеции и впервые за 60 лет остались за бортом мундиаля. После этого главный тренер Джампьеро Вентура был отправлен в отставку.
"Да, представители федерации контактировали со мной, я побеседовал с ними. Я сказал им то же самое, что говорю сейчас вам - что для меня честь, что столько людей хотят менять видеть главным тренером национальной команды", - сказал Анчелотти, которого цитирует Football Italia.
По его словам, в итальянском футболе есть ряд проблем, а одним из предложении по решению ситуацию он видит сокращение клубов Серии А с 20 до 18.
"Работа главного тренера сборной сильно отличается от работы на клубном уровне, а я пока наслаждаюсь такой ежедневной рутиной. В итальянском футболе существуют проблемы, которые должны быть решены. Сейчас есть конфликт интересов между клубами и федерацией, как и в Германии, Франции и Англии, FIGC должна применить силу и ввести новые правила, чтобы исправить ситуацию", - отметил Анчелотти.
58-летний Анчелотти остается без работы с сентября, когда был уволен из "Баварии". Ранее он заявлял, что планирует взять паузу до окончания сезона.
Итальянцы по итогам стыковых матчей за путевку на чемпионат мира-2018 Швеции и впервые за 60 лет остались за бортом мундиаля. После этого главный тренер Джампьеро Вентура был отправлен в отставку.
"Да, представители федерации контактировали со мной, я побеседовал с ними. Я сказал им то же самое, что говорю сейчас вам - что для меня честь, что столько людей хотят менять видеть главным тренером национальной команды", - сказал Анчелотти, которого цитирует Football Italia.
По его словам, в итальянском футболе есть ряд проблем, а одним из предложении по решению ситуацию он видит сокращение клубов Серии А с 20 до 18.
"Работа главного тренера сборной сильно отличается от работы на клубном уровне, а я пока наслаждаюсь такой ежедневной рутиной. В итальянском футболе существуют проблемы, которые должны быть решены. Сейчас есть конфликт интересов между клубами и федерацией, как и в Германии, Франции и Англии, FIGC должна применить силу и ввести новые правила, чтобы исправить ситуацию", - отметил Анчелотти.
58-летний Анчелотти остается без работы с сентября, когда был уволен из "Баварии". Ранее он заявлял, что планирует взять паузу до окончания сезона.