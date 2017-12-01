ФИФА нужно срочно расследовать сообщения о допинге в российском футболе - iNADO

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 3:1
Брайтон Ливерпуль 1:5
Арсенал Манчестер Юнайтед 1:3
Борнмут Саутгемптон 1:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 2:2
Атлетико М Реал Сосьедад 2:1
Севилья Депортиво 2:0
Атлетик Реал М 0:0
Леганес Вильярреал 3:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 3:1
Наполи Ювентус 0:1
Торино Аталанта 1:1
Беневенто Милан 2:2
Интер Кьево 5:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 0:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 2:1
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 1:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 1:3
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Витязь Куньлунь Ред Стар 2:1
Салават Юлаев Динамо Мн 2:0
Йокерит СКА 3:4
Амур Куньлунь Ред Стар 3:4 ОТ
Барыс Металлург Мг 3:4
Югра Трактор 0:3
Спартак Торпедо НН 4:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Спутник НТ 2:0
Сарыарка Челмет 2:3 Б
Торпедо УК Челмет 3:6
Сарыарка Спутник НТ 1:2 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 4:1
Горняк Номад 1:5
Горняк Номад 3:5
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 4:0
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 5:4
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 8:4
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 80:79
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Синегорье Тобол 76:101
Иртыш Каспий 64:81
Капшагай Алматинский Легион 83:62
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/11"
Чернышова, Пираженка Кафтанова, Куламбаева 1:0 ТП
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:45
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Рысбек Джексон
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 3:3
Иран Азербайджан 3:3
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Саутгемптон 1:1
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 1:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетик Реал М 0:0
Леганес Вильярреал 3:1
Хетафе Валенсия 1:0
Лас-Пальмас Бетис 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Торино Аталанта 1:1
Беневенто Милан 2:2
Интер Кьево 5:0
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Куньлунь Ред Стар 3:4 ОТ
Барыс Металлург Мг 3:4
Югра Трактор 0:3
Спартак Торпедо НН 4:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Челмет 3:6
Сарыарка Спутник НТ 1:2 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 3:5
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 5:4
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 3:3
Иран Азербайджан 3:3
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 80:79
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:45
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Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Лас-Пальмас Бетис 01:45
Реал М Севилья 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Сампдория Лацио 01:45
Кротоне Удинезе 23:55
Верона Хеллас Дженоа 02:00
Ювентус Интер 01:45
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Аталанта Лион 23:55
Олимпик Марсель Зальцбург 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
Заря Лг Атлетик 02:05
Реал Сосьедад Зенит 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Ян Регенсбург Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 21:30
Верея Витоша 19:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 1:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Динамо М 20:00
Ак Барс Динамо Мн 22:30
Амур Куньлунь Ред Стар 15:30
Сибирь Металлург Мг 18:30
Барыс Трактор 19:30
Спартак Витязь 22:30
Ак Барс СКА 22:00
ХК Сочи Локомотив 22:30
Адмирал Куньлунь Ред Стар 15:30
Югра Автомобилист 20:00
Спартак ЦСКА 22:30
Ак Барс Локомотив 22:00
ХК Сочи СКА 22:30
Амур Адмирал 13:00
Трактор Барыс 17:30
Металлург Мг Сибирь 18:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Иртыш 18:00
Астана Иртыш 18:00
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Мамонты Югры (мол) 19:00
Хоккей. Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
Казахстан (U-20) Германия (U-20) 19:30
Австрия (U-20) Франция (U-20) 23:00
Венгрия (U-20) Латвия (U-20) 23:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:30
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Енисей ПАРМА 15:00
Астана Локомотив-Кубань 15:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2017/18
Удоминате Баскет Цмоки-Минск 17:00
Динамо Мс Пьяштанские Чайки 19:00
ТТТ Хоптанс Сиренос 19:30
Астана Тайгерс Динамо Мс 14:30
Пьяштанские Чайки Самсун Джаник 17:00
Хоптанс Сиренос Удоминате Баскет 17:45
Цмоки-Минск ТТТ 20:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 17:15
Гонка преследования. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 17:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 20:10
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) 18:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 16:30
Масс-старт, 15 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) 19:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2017/18
Динамо-Уралочка Айша-Биби 21:00
Югра Буревестник-ННГУ 21:00
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

ФИФА нужно срочно расследовать сообщения о допинге в российском футболе - iNADO

По мнению чиновника, ФИФА не должна бояться отстранить Россию от домашнего ЧМ.

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© РИА Новости. Владимир Астапкович
© РИА Новости. Владимир Астапкович

Исполнительный директор института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) Джозеф де Пенсье заявил, что ФИФА нужно срочно расследовать сообщения о допинге в российском футболе, сообщает агентство "Р-Спорт".

Адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова заявил, что десятки российских игроков, в том числе игроков сборной России, были включены в "государственную допинг-программу". Пресс-служба ФИФА сообщила агентству "Р-Спорт", что в результате расследования не было выявлено никаких фактов нарушений российскими футболистами антидопинговых правил.

"ФИФА обязана расследовать это в срочном порядке, и они должны делать это добросовестно и с желанием. В противном случае, они рискуют, что над их мероприятием (чемпионатом мира-2018 в России) нависнет большая туча. У них есть стимул, чтобы добраться до сути и сделать это как можно быстрее", - сказал де Пенсье, которого цитирует Рейтер.

По мнению чиновника, ФИФА не должна бояться отстранить сборную России от домашнего чемпионата мира.

"Любое многонациональное спортивное соревнование может продолжаться без какой-либо конкретной страны, так почему не удастся провести чемпионат мира в России? Я признаю, что на практике трудно представить этот сценарий, а также последствия, но почему бы и нет?", - заявил де Пенсье.

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