ФИФА нужно срочно расследовать сообщения о допинге в российском футболе - iNADO

По мнению чиновника, ФИФА не должна бояться отстранить Россию от домашнего ЧМ.
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Исполнительный директор института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) Джозеф де Пенсье заявил, что ФИФА нужно срочно расследовать сообщения о допинге в российском футболе, сообщает агентство "Р-Спорт".
Адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова заявил, что десятки российских игроков, в том числе игроков сборной России, были включены в "государственную допинг-программу". Пресс-служба ФИФА сообщила агентству "Р-Спорт", что в результате расследования не было выявлено никаких фактов нарушений российскими футболистами антидопинговых правил.
"ФИФА обязана расследовать это в срочном порядке, и они должны делать это добросовестно и с желанием. В противном случае, они рискуют, что над их мероприятием (чемпионатом мира-2018 в России) нависнет большая туча. У них есть стимул, чтобы добраться до сути и сделать это как можно быстрее", - сказал де Пенсье, которого цитирует Рейтер.
По мнению чиновника, ФИФА не должна бояться отстранить сборную России от домашнего чемпионата мира.
"Любое многонациональное спортивное соревнование может продолжаться без какой-либо конкретной страны, так почему не удастся провести чемпионат мира в России? Я признаю, что на практике трудно представить этот сценарий, а также последствия, но почему бы и нет?", - заявил де Пенсье.