Александр Бородюк принял участие в жеребьевке финальной части чемпионата мира - 2018

Церемония прошла в Кремле.
Ссылки по теме:
- Президент ФИФА вручил тренеру сборной Казахстана Бородюку подарок на его юбилей
- Все участники чемпионата мира-2018 узнали соперников по групповому раунду
Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Александр Бородюк и го помощник Виктор Лосев приняли участие в жеребьевке финальной части чемпионата мира - 2018, сообщает KazFootball.kz.
В Кремле на церемонии жеребьевки помимо делегации из Казахстана присутствовали легенды мирового футбола Диего Марадона, Пеле, Мирослав Клозе и многие другие.
Напомним, на групповом раунде финальной стадии чемпионата мира-2018, который пройдет в России, 32 участника были поделены на восемь групп. Дебютантами мундиаля являются сборные Панамы и Исландия. Команды, занявшие первое и второе места в группе, выйдут в 1/8 финала.
Все участники чемпионата мира-2018 узнали соперников по групповому раунду
Фото с сайта kazfootball.kz