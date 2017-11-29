Президент ФИФА вручил тренеру сборной Казахстана Бородюку подарок на его юбилей

Летом они в одной компании смотрели матч открытия Кубка конфедераций-2017.
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Александр Бородюк. Фото с официального сайта КФФ
Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил главного тренера сборной Казахстана Александра Бородюка с юбилеем. Об этом сообщил известный журналист и бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.
Вчера, 30 ноября, Бородюк отметил 55-летие. В Москву он приехал по приглашению ФИФА на жеребьевку чемпионата мира-2018. В качестве футболиста нападающий Бородюк играл за сборную России на ЧМ-1994.
"Вчера был крутой и неожиданный момент на банкете ФИФА. Инфантино подошел к Бородюку, чтобы поздравить того с юбилеем. Вручил мяч ЧМ-18, подписав его перед этим. После чего они долго общались. Президент ФИФА еще и на немецком свободно говорит. Круть", - написал Казаков, который является близким другом Бородюка.
Отметим, что в июне Бородюк и Инфатино смотрели матч открытия Кубка конфедераций-2017 между России и Новой Зеландией (2:0) в почетной ложе, на которой также сидели президент РФ Владимир Путин, легендарный бразильский игрок Пеле, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, олимпийский чемпион-1956 по футболу Никита Симонян, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко и другие.
Сборную Казахстана Бородюк возглавил в феврале этого года, подписав трехлетний контракт. Под его руководством команда провела семь матчей: одна ничья, шесть поражений, шесть мячей забито, 18 пропущено.
Вчера, 30 ноября, Бородюк отметил 55-летие. В Москву он приехал по приглашению ФИФА на жеребьевку чемпионата мира-2018. В качестве футболиста нападающий Бородюк играл за сборную России на ЧМ-1994.
"Вчера был крутой и неожиданный момент на банкете ФИФА. Инфантино подошел к Бородюку, чтобы поздравить того с юбилеем. Вручил мяч ЧМ-18, подписав его перед этим. После чего они долго общались. Президент ФИФА еще и на немецком свободно говорит. Круть", - написал Казаков, который является близким другом Бородюка.
Вчера был крутой и неожиданный момент на банкете ФИФА. Инфантино подошёл к Бородюку, чтобы поздравить того с юбилеем. Вручил мяч ЧМ-18, подписав его перед этим. После чего они долго общались. Президент ФИФА ещё и на немецком свободно говорит.— ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 1 декабря 2017 г.
Круть pic.twitter.com/mYF78vKtGn
Отметим, что в июне Бородюк и Инфатино смотрели матч открытия Кубка конфедераций-2017 между России и Новой Зеландией (2:0) в почетной ложе, на которой также сидели президент РФ Владимир Путин, легендарный бразильский игрок Пеле, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, олимпийский чемпион-1956 по футболу Никита Симонян, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко и другие.
Сборную Казахстана Бородюк возглавил в феврале этого года, подписав трехлетний контракт. Под его руководством команда провела семь матчей: одна ничья, шесть поражений, шесть мячей забито, 18 пропущено.