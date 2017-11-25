ФИФА представила официальный плакат чемпионат мира-2018

Турнир пройдет летом 2018 года в России.
Сегодня 00:26
Ссылки по теме:
- Стали известны все участники чемпионата мира-2018 по футболу
- Сборная России по футболу оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018 по рейтингу ФИФА
- Как и за сколько купить казахстанцу билеты на матчи чемпионата мира-2018 по футболу в России
Фото с сайта ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный плакат чемпионата мира-2018.
Центральной фигурой на нем изображен вратарь сборной СССР и московского "Динамо" Лев Яшин. Обладатель "Золотого мяча" 1963 года в качестве футболиста играл на трех ЧМ - 1962, 1966 и 1970.
Жеребьевка группового этапа ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в московском Кремле. Ознакомиться со списком участников турнира можно здесь.
Сам мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
Как казахстанцу купить билеты на ЧМ-2018
Центральной фигурой на нем изображен вратарь сборной СССР и московского "Динамо" Лев Яшин. Обладатель "Золотого мяча" 1963 года в качестве футболиста играл на трех ЧМ - 1962, 1966 и 1970.
Жеребьевка группового этапа ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в московском Кремле. Ознакомиться со списком участников турнира можно здесь.
Сам мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
Как казахстанцу купить билеты на ЧМ-2018
⚡️Встречайте: представлен Официальный Плакат #ЧМ2018!— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 28 ноября 2017 г.
ℹ️Центральной фигурой Плаката стал легендарный вратарь Лев Яшин pic.twitter.com/LzCrSJIfiA
Так выглядели Официальные Плакаты предыдущих Чемпионатов мира pic.twitter.com/mWHq27Ndep— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 28 ноября 2017 г.