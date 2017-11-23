Экс-наставник "Реала" и "Баварии" не собирается тренировать сборную Саудовской Аравии

Саудиты после выхода на ЧМ-2018 уволили второго тренера за два месяца.
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Карло Анчелотти. Фото с сайта dynamo.kiev.ua
Итальянский специалист Карло Анчелотти не намерен становиться главным тренером сборной Саудовской Аравии на время чемпионата мира 2018 года, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Football Italia и Mediaset Premium.
Несмотря на солидный контракт, который наверняка был бы предложен экс-наставнику ПСЖ, "Челси", "Баварии" и "Реала", специалиста не интересует эта работа.
Ранее с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии был уволен аргентинец Эдгардо Бауса, который проработал с национальной командой всего два месяца, сменив в середине сентября Берта ван Марвейка.
Напомним, Саудовская Аравия будет одной из 32 участников чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Несмотря на солидный контракт, который наверняка был бы предложен экс-наставнику ПСЖ, "Челси", "Баварии" и "Реала", специалиста не интересует эта работа.
Ранее с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии был уволен аргентинец Эдгардо Бауса, который проработал с национальной командой всего два месяца, сменив в середине сентября Берта ван Марвейка.
Напомним, Саудовская Аравия будет одной из 32 участников чемпионата мира по футболу 2018 года в России.