Президент Итальянской федерации футбола объявил об отставке после невыхода сборной на ЧМ-2018

Итальянцы впервые за 60 лет остались за бортом финальной стадии чемпионата мира.
Вчера 22:37
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Карло Тавеккио. Фото: Goal.com
Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Карло Тавеккио заявил, что оставляет свою должность в связи с невыходом сборной Италии на чемпионат мира 2018 года в России. Об этом сообщает "Р-Спорт".
Cборная Италии 13 ноября в Милане сыграла вничью 0:0 с командой Швеции в ответном стыковом матче за путевку на чемпионат мира-2018 и по сумме двух встреч не смогла отобраться на турнир (0:1, 0:0). Итальянцы впервые за 60 лет остались за бортом финальной стадии чемпионата мира. Спустя два дня в отставку был отправлен главный тренер сборной Италии Джанпьеро Вентура.
"Я ухожу, потому что потерпел неудачу. Я прошу прощения у всех итальянцев. Сейчас настало время для новой эры в итальянском футболе, а не просто обычного круга кресел", - сказал 74-летний Тавеккио, чьи слова приводит Football Italia.
Изначально Тавеккио, на которого также обрушился шквал критики, не собирался уходить с должности президента FIGC и участвовал в обсуждении потенциальных кандидатов на пост главного тренера сборной Италии на смену Вентуре, однако после встречи в штаб-квартире федерации в понедельник, видимо, изменил свое решение.
Тавеккио занимал пост президента FIGC с августа 2014 года. В марте 2017 года он был переизбран в должности на второй срок.
Cборная Италии 13 ноября в Милане сыграла вничью 0:0 с командой Швеции в ответном стыковом матче за путевку на чемпионат мира-2018 и по сумме двух встреч не смогла отобраться на турнир (0:1, 0:0). Итальянцы впервые за 60 лет остались за бортом финальной стадии чемпионата мира. Спустя два дня в отставку был отправлен главный тренер сборной Италии Джанпьеро Вентура.
"Я ухожу, потому что потерпел неудачу. Я прошу прощения у всех итальянцев. Сейчас настало время для новой эры в итальянском футболе, а не просто обычного круга кресел", - сказал 74-летний Тавеккио, чьи слова приводит Football Italia.
Изначально Тавеккио, на которого также обрушился шквал критики, не собирался уходить с должности президента FIGC и участвовал в обсуждении потенциальных кандидатов на пост главного тренера сборной Италии на смену Вентуре, однако после встречи в штаб-квартире федерации в понедельник, видимо, изменил свое решение.
Тавеккио занимал пост президента FIGC с августа 2014 года. В марте 2017 года он был переизбран в должности на второй срок.