Буффон пропустит матч "Ювентуса" из-за неудачи сборной Италии

Вратарь очень расстроен.
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Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон пропустит матч чемпионата Италии против "Сампдории", сообщает "Спорт-Экспресс".
Причиной является разочарование после непопадания национальной сборной на чемпионат мира. Также встречу пропустит защитник Андреа Барцальи.
"Они очень переживают непопадание сборной на чемпионат мира. Они потратили много сил в национальной команде. Это был бы шестой чемпионат мира Буффона, и для него результат стал разочарованием", - сказал главный тренер команды Массимилиано Аллегри.
Отмечается, что Буффон вернется в состав команды на матч против "Барселоны" на следующей неделе.
Напомним, сборная Италии впервые с 1958 года не попала в финальную часть турнира, проиграв по сумме двух стыковых матчей команде Швеции (0:1, 0:0).