Итальянцы пропустят ЧМ-2018.
18 ноября 20:20
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Карло Анчелотти. Фото Reuters©
Экс-тренер "Баварии" Карло Анчелотти отказался возглавить сборную Италии. Об этом Radio Deejay сообщил известный агент Джованни Бранкини.
Переговоры с Анчелотти Федерация футбола Италии (FIGC) вела в течение недели. По мнению Бранкини, отказ специалиста связан с необходимостью реформы всей системы и с фигурой президента FIGC Карло Тавеккио.
"Карло с уважением относится ко всем, но не считает, что сейчас самое подходящее время для работы в сборной Италии. Я полагаю, эта возможность для него исключена", - цитирует Бранкини Football Italia.
Теперь главными претендентами на должность тренера сборной считаются Антонио Конте из "Челси" и Роберто Манчини из "Зенита".
Напомним, ранее FIGS расторгла контракт с Джампьеро Вентурой, под руководством которого сборная проиграла в стыковых матчах Швеции (0:1, 0:0) и впервые за 60 лет не попала на чемпионат мира.
58-летний Анчелотти остается без работы с сентября, когда был уволен из "Баварии". Ранее он заявлял, что не планирует возвращаться к работе до лета 2018 года.
Переговоры с Анчелотти Федерация футбола Италии (FIGC) вела в течение недели. По мнению Бранкини, отказ специалиста связан с необходимостью реформы всей системы и с фигурой президента FIGC Карло Тавеккио.
"Карло с уважением относится ко всем, но не считает, что сейчас самое подходящее время для работы в сборной Италии. Я полагаю, эта возможность для него исключена", - цитирует Бранкини Football Italia.
Теперь главными претендентами на должность тренера сборной считаются Антонио Конте из "Челси" и Роберто Манчини из "Зенита".
Напомним, ранее FIGS расторгла контракт с Джампьеро Вентурой, под руководством которого сборная проиграла в стыковых матчах Швеции (0:1, 0:0) и впервые за 60 лет не попала на чемпионат мира.
58-летний Анчелотти остается без работы с сентября, когда был уволен из "Баварии". Ранее он заявлял, что не планирует возвращаться к работе до лета 2018 года.