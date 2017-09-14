Федерация футбола Казахстана продолжает доверять Бородюку, несмотря на пять поражений

Сам тренер сборной посетовал на нехватку игроков с международным опытом.
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Фото: Ербол Каиров, ФФК
Федерация футбола Казахстана (ФФК) продолжает доверять главному тренеру сборной страны российскому специалисту Александру Бородюку, несмотря на пять поражений, которые команда потерпела под его руководством, сообщается на официальном сайте ФФК.
Сборная Казахстана 4 сентября проиграла команде Польши со счетом 0:3 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России. Команда с двумя очками занимает последнее место в группе Е и не имеет шансов на выход в финальную часть мундиаля.
Как отмечается на сайте ФФК, в офисе организации прошло заседание тренерского совета, на которым были подведены итоги выступления сборных команд в сентябрьских матчах, а также были обсуждены вопросы подготовки сборных команд к предстоящим официальным играм.
Спортивный менеджер Игорь Утробин отметил, что руководство ФФК выражает доверие и поддержку команде и Бородюку. Сам тренер подчеркнул, что футболистам надо учиться играть на высоком, международном уровне.
"Результат, конечно, неудовлетворительный. Наши игроки не должны допускать такие ошибки. Футболисты более высокого класса не прощают их. Команда часто контролирует мяч. К примеру, в играх с Польшей и Данией процент владения мячом у нас был в районе 54-57 процентов. Это говорит о том, что по этим показателям мы играем на равных, может быть, даже немного превосходим соперника. У наших игроков присутствует и индивидуальное мастерство. В матче с Черногорией футболисты нанесли 17 ударов по воротам соперника, при этом семь из них пришлись в створ. Реализация моментов нас нередко подводит. С точки психологии претензий к ребятам нет - они с радостью приезжают в расположение сборной. Огорчает тот факт, что мы не можем играть на высоких скоростях. Игрокам не хватает уверенности в себе. Нам необходимо научиться справляться с той атмосферой, которая, к примеру, была в Польше. В Варшаве местную команду поддерживало почти 60 тысяч болельщиков. Хотелось бы отметить, что мы нуждаемся в игроках с международным опытом. В той же сборной Армении имеются пять-шесть игроков, которые выступают в европейских чемпионатах", - сказал Бородюк.
Сборная Казахстана 4 сентября проиграла команде Польши со счетом 0:3 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России. Команда с двумя очками занимает последнее место в группе Е и не имеет шансов на выход в финальную часть мундиаля.
Как отмечается на сайте ФФК, в офисе организации прошло заседание тренерского совета, на которым были подведены итоги выступления сборных команд в сентябрьских матчах, а также были обсуждены вопросы подготовки сборных команд к предстоящим официальным играм.
Спортивный менеджер Игорь Утробин отметил, что руководство ФФК выражает доверие и поддержку команде и Бородюку. Сам тренер подчеркнул, что футболистам надо учиться играть на высоком, международном уровне.
"Результат, конечно, неудовлетворительный. Наши игроки не должны допускать такие ошибки. Футболисты более высокого класса не прощают их. Команда часто контролирует мяч. К примеру, в играх с Польшей и Данией процент владения мячом у нас был в районе 54-57 процентов. Это говорит о том, что по этим показателям мы играем на равных, может быть, даже немного превосходим соперника. У наших игроков присутствует и индивидуальное мастерство. В матче с Черногорией футболисты нанесли 17 ударов по воротам соперника, при этом семь из них пришлись в створ. Реализация моментов нас нередко подводит. С точки психологии претензий к ребятам нет - они с радостью приезжают в расположение сборной. Огорчает тот факт, что мы не можем играть на высоких скоростях. Игрокам не хватает уверенности в себе. Нам необходимо научиться справляться с той атмосферой, которая, к примеру, была в Польше. В Варшаве местную команду поддерживало почти 60 тысяч болельщиков. Хотелось бы отметить, что мы нуждаемся в игроках с международным опытом. В той же сборной Армении имеются пять-шесть игроков, которые выступают в европейских чемпионатах", - сказал Бородюк.