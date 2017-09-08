Казахстан после двух поражений со счетом 0:3 упал на 21 позицию и оказался ниже Кыргызстана в рейтинге ФИФА

В первой десятке рейтинга также произошли изменения.
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Сборная Казахстана по футболу потеряла 21 позицию в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который сегодня, 14 сентября, был опубликован на официальном сайте организации, сообщает корреспондент Vesti.kz.
За отчетный период с момента последнего обновления подопечные Александра Бородюка провели два официальных матча. В рамках отборочного раунда к чемпионату мира-2018 казахстанские футболисты проиграли дома Черногории и на выезде Польше с одинаковым счетом 0:3.
В новом табеле о рангах Казахстан занимает 126-е место, пропустив вперед себя Кыргызстан (122-е), который поднялся на шесть позиций.
В первой десятке рейтинга ФИФА также произошли изменения. Так, Германия вернула себе лидерство, потеснив на второе место Бразилию. На третью строчку поднялась сборная Португалии. Россия опустилась с 62-го на 64-е место.
Рейтинг ФИФА от 14 сентября:
1 (2). Германия - 1606 очков
2 (1). Бразилия - 1590
3 (6). Португалия - 1386
4 (3). Аргентина - 1325
5 (9). Бельгия - 1265
6 (5). Польша - 1250
7 (4). Швейцария - 1210
8 (10). Франция - 1208
9 (7). Чили - 1195
10 (8). Колумбия - 1191,
...126 (105). Казахстан - 254.