Казахстан после двух поражений со счетом 0:3 упал на 21 позицию и оказался ниже Кыргызстана в рейтинге ФИФА

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Казахстан после двух поражений со счетом 0:3 упал на 21 позицию и оказался ниже Кыргызстана в рейтинге ФИФА

В первой десятке рейтинга также произошли изменения.

Ссылки по теме:

45 Комментариев
Фото: Ербол Каиров, ФФК
Фото: Ербол Каиров, ФФК

Сборная Казахстана по футболу потеряла 21 позицию в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который сегодня, 14 сентября, был опубликован на официальном сайте организации, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За отчетный период с момента последнего обновления подопечные Александра Бородюка провели два официальных матча. В рамках отборочного раунда к чемпионату мира-2018 казахстанские футболисты проиграли дома Черногории и на выезде Польше с одинаковым счетом 0:3.

В новом табеле о рангах Казахстан занимает 126-е место, пропустив вперед себя Кыргызстан (122-е), который поднялся на шесть позиций.

В первой десятке рейтинга ФИФА также произошли изменения. Так, Германия вернула себе лидерство, потеснив на второе место Бразилию. На третью строчку поднялась сборная Португалии. Россия опустилась с 62-го на 64-е место.

Рейтинг ФИФА от 14 сентября:
1 (2). Германия - 1606 очков
2 (1). Бразилия - 1590
3 (6). Португалия - 1386
4 (3). Аргентина - 1325
5 (9). Бельгия - 1265
6 (5). Польша - 1250
7 (4). Швейцария - 1210
8 (10). Франция - 1208
9 (7). Чили - 1195
10 (8). Колумбия - 1191,
...126 (105). Казахстан - 254.
 

  Комментариев: 45
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
kumkol service Вчера 14:24
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 589
танзания выше нас
Ответить 0
 
Тим Роман Вчера 14:38
Статус: Дублёр
Рейтинг: 154
Фото
- Юра, вставай! Пора ворота защищать.
- Дато, мне ко второму тайму...
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 14:38
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
Ахаха ахах
Ответить 0
 
тигр котовский Вчера 14:38
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Вот вам и Бородюк при Баисуфинове Казахстан поднялся в сотню
Ответить 3
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 14:39
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
тигр котовский,согласен байс и в Иртыше норм тренер был
Ответить 1
 
Asset Вчера 14:41
Статус: Профи
Рейтинг: 448
Такой регресс допустил Бородюк. Его зарплату тоже надо сократить на двадцать процентов.
Ответить 3
 
тигр котовский Вчера 14:42
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Вот вам Россия вот вам супертренер хватит Бородить
Ответить 1
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 14:50
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
тигр котовский,ну Россия то тут не причем. Если он гражданин РФ это не значит что они нам его специально отправили. Они в России наверняка и не помнят кто он вообще такой.
Ответить -1
 
тигр котовский Вчера 14:53
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Mansur Nurmukhambetov ,сам боранбаев сказал что бородюк в россии супертренер
Ответить 1
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 14:56
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
тигр котовский,ахах ахах это он так шутит наверное
Ответить 0
 
Руслан Олжабаев Вчера 16:51
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 234
тигр котовский,Бородюк в России - супертренер , то тогда Бауыржан Исламхан в Казахстане - типа суперпупермощнеченскочёткий игрок европейского класса )))
Ответить 1
 
Argimbaev Serik Вчера 18:28
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2586
Mansur Nurmukhambetov , ага, и поэтому Бородюк сидит рядом с Путиным на Кубке Конфедераций, ажна так они его не помнят ))) Пристроили здесь через газовика Боранбаева, Миллер попросил. Инфа 100%.
Ответить 3
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 19:54
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
Argimbaev Serik,ого я РФ футбол не смотрю раз он там сидел все он в ккб работает)))
Ответить 0
 
Шах Ермекулы Вчера 14:50
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1556
Позорно
Ответить 2
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 14:52
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
Шах Ермекулы,это так называемая Казахстанская стабильность)))
Ответить 0
 
тигр котовский Вчера 14:52
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
ФФК пора давно Бородюка отправить куда подальше!
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 14:55
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
тигр котовский,если будет интернет питиция то можно подписать надоело уже это дно и ффк тоже работают как папало где Оле Оле бразил и другие дети чинуш . Но он вообще никакой если честно как тренер. Нужен строгий злой как стойлов наши деревяжки только таких понимают.
Ответить 2
 
тигр котовский Вчера 14:57
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Mansur Nurmukhambetov ,изначально было понятно что бордюк дно особенно после каирата
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 15:00
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
тигр котовский,если честно я логику наших чинуш от ффк не понимаю там без п.... Не разберемся. Их решения явно принимаюся под чем то тяжолым.
Ответить 3
 
тигр котовский Вчера 14:58
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Говорил же с борадюком будет падение рейтинга Казахстана вот кто будет отвечать за халатность
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 15:02
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
тигр котовский,как кто ффк должны сделать заявление вон даже в РФ мутко постоянно отчитывался а у нас пофиг по гудят и перестанут вот такое отношение к болельщикам.
Ответить 1
 
тигр котовский Вчера 15:02
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Россиян не нужно близко к казфутболу подпускать ни тренеров ни футболистов не агентов
Ответить 1
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 15:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
тигр котовский,мне кажется нашим нужен тренер из Италии у них игра в сборной и в клубах строиться от обороны как раз где у нас бардак . Ну или из Голландии был уже вроде норм тренер от туда и играли лучше чем сейчас. Может нашим подойдет тотальный голландский футбол если у нас защитники больше нападающих забивают.
Ответить 1
 
тигр котовский Вчера 15:12
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Mansur Nurmukhambetov ,возможно
Ответить 1
 
besken omarov Вчера 15:10
Статус: Юниор
Рейтинг: 98
куда смотрит ффк, вот как федерация работает так и сборный находится,не буду коментировать Бородюка но на его место пригласите лучше наших тренеров, кандидиты в сборную
1 Байсуфинов
2 Фомичев
3 Никитенко
4 Огай
5 Талгаев
6 Тимофеев
7 Граховадацкий
8 Линчевский
9 Мазбаев
10 Кожагапанов бывший президент ффк
Ответить 1
 
тигр котовский Вчера 15:13
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
besken omarov,абсолютно верно '
Ответить 0
 
Argimbaev Serik Вчера 18:29
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2586
besken omarov, согласен. Даже молодой Мазбаев и Тимоха как тренера супер на фоне недофизрука Бородюка.
Ответить 2
 
Кайсар Вчера 15:11
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 589
совковые игроки/тренера ничего не дадут КЗ футболу, это раньше их ценили, когда за честь и за так называемую родину играли, сейчас же наши футболисты никак не будут играть за Казахстан, не будут грызть поле, не будут просить прощение у народа, который кормит их с руки, отдавая последние свои сбережения, только остается довольствоваться этим сбродом, либо отрывать рыбью голову.
Ответить 2
 
тигр котовский Вчера 15:13
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Кайсар,тоже верно
Ответить 1
 
Стратег Вчера 15:44
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1004
Для того чтобы подняться надо сначала в КПЛ порядок навести, поддавки с фк Астаной до добра не довели. Все играют в пол силы с Астаной и на пределе возможного с КАЙРАТОМ. Поэтому только игроки Кайрата и играют на уровне остальные все и игроки Астаны отбывали номер. И вот мы и пришли к такому номеру. Сами подумайте что может сделать кучка Кайратовцев когда у остальных ни сил ни желания играть нет
Ответить -1
 
Кайсар Вчера 15:58
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 589
Стратег ,большинства этого не понимают, либо не хотят понимать, защитники астаны, это шомко и логвиненко, основные виновники в пропущенных 6 голах в последних двух играх, я не понимаю как лжеспециалисты, которые здесь на этом сайте анализируют игры, хвалят этого шомко??? они что слепые? пару раз шальных голов наколотил, и все супер защитник! а то что 80% передач брака никого не волнуют, пару раз отобрал мяч, все, хвалят, поймите это его работа! он выполняет работу, а сверх того что он должен делать, он никогда не делал. стойлов еще скажет свое, когда будет уже тренером другого клуба, всю правду, а пока он молчит.
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 18:25
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
Стратег ,в футзале тоже надо убрать поддавки кайрату
Ответить 0
 
Стратег Вчера 20:02
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1004
Mansur Nurmukhambetov ,ну ты сказанул Футзальный Кайрат одна из лучших команд мира
Ответить -2
 
Нурик Амангалиев Вчера 16:38
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 600
Вы че пристали Бордюку, как будто до него мы хорошо мграли
Ответить -3
 
Argimbaev Serik Вчера 18:32
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2586
Нурик Амангалиев, нет млин, наши всегда были в жопе и всем дома даже проигрывали. Тогда чтобы быть в жопе не нужен вообще иностранный высокооплачиваемый тренер. Накуй нам чужой недотренер, когда алкаш Онгарбай с поселка Байсерке может за меньшие деньги такой же позор дать. С такой философией посмотри на ситуацию, если наши якобы всегда до Бородюка лажали.
Ответить 2
 
Руслан Олжабаев Вчера 16:54
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 234
Формула рейтинга ФИФА .
Ответить 0
 
Руслан Олжабаев Вчера 16:54
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 234
Руслан Олжабаев,
Рейтинг вычисляется по формуле О = М * В * СП * СК
О — общее количество очков за матч.
М — очки за исход матча:
победа — 3 очка;
ничья — 1 очко;
поражение — 0 очков;
победа в серии послематчевых пенальти — 2 очка;
поражение в серии послематчевых пенальти — 1 очко.
В — коэффициент важности матча:
товарищеский матч — 1.0;
квалификационный раунд континентального первенства и чемпионата мира — 2.5;
финальная стадия континентального первенства и Кубка конфедераций ФИФА — 3.0;
финальная стадия чемпионата мира — 4.0.
СП — сила соперника. Из 200 вычитается место соперника, которое определяется последним опубликованным рейтингом ФИФА. Для соперника, занимающего в рейтинге ФИФА первое место, значение равно 200; для соперников, занимающих 150-е и более низкие места — 50.
СК — коэффициент силы конфедерации. Вычисляется на основе относительного выступления команд конфедераций на предыдущих трёх мировых первенствах. При встрече команд с разных континентов вычисляется средний коэффициент. Например, (1.00 0.88)/2 = 0.94
Текущие коэффициенты конфедераций:
УЕФА — 1.00;
КОНМЕБОЛ — 1.00;
КОНКАКАФ — 0.88;
КАФ — 0.86;
АФК — 0.86;
ОФК — 0.85.
На последнем этапе вычисляются средние значения рейтингов для каждого из четырёх 12-месячных периодов (с учетом соответствующих процентов давности), которые суммируются. Если команда провела меньше 5 матчей за определённый 12-месячный отрезок, сумма её очков за этот период всё равно делится на 5.
Процент давности (месяцев назад):
менее 12 — 100%;
12-24 — 50%;
24-36 — 30%;
Ответить 0
 
Кайсар Вчера 17:07
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 589
Руслан Олжабаев,и?
Ответить 0
 
Руслан Олжабаев Вчера 22:35
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 234
Кайсар,перешли в УЕФА , думали, что коэффициент повыше, чем в АФК ... Только Узбекистан все равно лучше намного выглядит, и это видно невооружёнными глазами ... ))) Толку мало, от перескоков из одной организации в другую ... Футбол он и в Африке Футбол !!! )))
Ответить 0
 
Доғалан Райыс Вчера 17:28
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 210
идем на рекорд имени Бородика.....
Ответить 1
 
Argimbaev Serik Вчера 18:37
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2586
Кто там выше Казахстана?
Танзания, Малави, Сен-Китс, Литва, Руанда, Македония, Гвинея, Мадагскар, Фареры, Ирак, Палестина.
Мы даже когда в Азии были Ирак дважды обыграли и две ничьи сгоняли.
Скажете что типа мы в Европе, а у африки, азии и океании слабее соперники.
Так давайте спросим почему мы слабее Фарер, Люксембурга, Эстонии у которых и денег меньше, и не сказать что сильные чемпионаты, клубы и крутые поля???
Бородюк - кет бар, Байшаков-Айсултан мен бiрге!
Ответить 3
 
Руся Махамбетов Вчера 19:46
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1084
Ужастика...
Ответить 2
 
*09|KeRei^KRG|09* Вчера 20:00
Статус: Профи
Рейтинг: 333
Жетіскен екенбіз... Бұл деген ҰЯТ!

Докатились.... Это-ПОЗОР!
Ответить 1
 
Бека Макишев Вчера 22:04
Статус: Фанат
Рейтинг: 47
Давно пора ФФК распустить дармоедов
Ответить 2
 
Рустам Даханов Сегодня 01:22
Статус: Профи
Рейтинг: 411
Алкаш кет!!!!
Ответить 0
 