Сборные США и Панамы вышли в четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Причем обе сборные выиграли у своих соперников с одинаковым счетом.
Сегодня 10:56
Ссылки по теме:
- Восемь человек погибли из-за обрушения стены стадиона после футбольного матча в Сенегале
- Арабские страны просят ФИФА перенести из Катара чемпионат мира по футболу 2022 года
- Умер один из ключевых фигурантов дела о коррупции в ФИФА
Фото с сайта si.com
Сборные США и Панамы вышли в четвертьфинал Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), который проходит в США, сообщает Р-Спорт.
Американцы в субботу в заключительном матче группы B разгромили сборную Никарагуа со счетом 3:0 благодаря голам Джо Короны (36-я минута), Келина Роу (56-я) и Мэтта Мьязги (88-я). Панамцы взяли верх над командой Мартиники - 3:0. Голами в составе победителей отметились Микаэль Мурильо (44-я), Абдиэль Арройо (60-я) и Габриэль Торрес (67-я).
Сборная США с семью очками заняла первое место в группе B, обойдя команду Панамы по дополнительным показателям. Сборная Мартиники, в активе которой три балла, сохраняет шансы на выход в четвертьфинал как одна из двух лучших команд, занявших третье место в своей группе.
Сборная Панамы в четвертьфинале 19 июля встретится с командой Коста-Рики, а соперник американцев определится позднее.
Американцы в субботу в заключительном матче группы B разгромили сборную Никарагуа со счетом 3:0 благодаря голам Джо Короны (36-я минута), Келина Роу (56-я) и Мэтта Мьязги (88-я). Панамцы взяли верх над командой Мартиники - 3:0. Голами в составе победителей отметились Микаэль Мурильо (44-я), Абдиэль Арройо (60-я) и Габриэль Торрес (67-я).
Сборная США с семью очками заняла первое место в группе B, обойдя команду Панамы по дополнительным показателям. Сборная Мартиники, в активе которой три балла, сохраняет шансы на выход в четвертьфинал как одна из двух лучших команд, занявших третье место в своей группе.
Сборная Панамы в четвертьфинале 19 июля встретится с командой Коста-Рики, а соперник американцев определится позднее.