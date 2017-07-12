Восемь человек погибли из-за обрушения стены стадиона после футбольного матча в Сенегале

При этом многие фанаты получили различные ранения.
Сегодня 10:27
Ссылки по теме:
- Снейдер заплатит "Галатасараю" 20 миллионов евро в случае перехода в другой турецкий клуб в течение трех лет
- Итальянское издание определило худшие 20 секунд в истории футбола
- У игрока "Аякса" после потери сознания во время матча выявили необратимые повреждения мозга
Фото с сайта guardian.ng
Восемь человек погибли в столице Сенегала Дакаре в результате обрушения стены стадиона, которое было вызвано давкой во время футбольного матча, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Франс Пресс.
Трагедия произошла в субботу на стадионе в Дакаре, где проводился матч "Уакам" - "Стад де Мбур" (2:1). Давка, из-за которой произошло обрушение стены стадиона, была вызвана столкновением болельщиков.
На данный момент известно о восьми погибших. Кроме того, сообщается, что многие болельщики получили различные ранения.
Трагедия произошла в субботу на стадионе в Дакаре, где проводился матч "Уакам" - "Стад де Мбур" (2:1). Давка, из-за которой произошло обрушение стены стадиона, была вызвана столкновением болельщиков.
На данный момент известно о восьми погибших. Кроме того, сообщается, что многие болельщики получили различные ранения.