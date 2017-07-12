Арабские страны просят ФИФА перенести из Катара чемпионат мира по футболу 2022 года

Ранее эти государства разорвали дипломатические отношения с Дохой, обвинив Катар в поддержке терроризма.
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Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото с сайта FootballHD.ru
Шесть арабских стран направили в Международную федерацию футбола (ФИФА) письмо с просьбой перенести из Катара чемпионат мира 2022 года, сообщает Р-Спорт.
О переносе турнира ФИФА просят Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет. Главной причиной просьбы для переноса называется "риск для безопасности участников и болельщиков в стране, которая является базой терроризма".
Как заявил глава ФИФА Джанни Инфантино, ФИФА получила от шести арабских стран предупреждение о рисках для болельщиков и футболистов в случае, если турнир пройдет в Катаре.
В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.
Отметим, что финальная часть чемпионата мира должна пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль. Кроме того, он впервые будет проведен на Ближнем Востоке.
О переносе турнира ФИФА просят Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет. Главной причиной просьбы для переноса называется "риск для безопасности участников и болельщиков в стране, которая является базой терроризма".
Как заявил глава ФИФА Джанни Инфантино, ФИФА получила от шести арабских стран предупреждение о рисках для болельщиков и футболистов в случае, если турнир пройдет в Катаре.
В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.
Отметим, что финальная часть чемпионата мира должна пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль. Кроме того, он впервые будет проведен на Ближнем Востоке.