ФИФА дисквалифицировала Футбольную ассоциацию Судана за вмешательство правительства

Любой суданской команде запрещено участвовать в международных соревнованиях.
Сегодня 17:59
Фото с сайта fifa.com
ФИФА дисквалифицировала Футбольную ассоциацию Судана (SFA) из-за вмешательства правительства страны в дела национальной футбольной организации, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на Би-би-си.
В июне ФИФА предупредила Судан о возможной дисквалификации после того, как правительство страны назначило нового президента SFA.
В апреле главой SFA стал Абдель Рахман Сир аль-Хатим, он заменил признанного ФИФА президента Мутасима Гаафара Сира аль-Хатима несмотря на то, что ФИФА заявляла, что выборы не должны состояться до конца 2017 года.
Любой суданской команде запрещено участвовать в международных соревнованиях.