Футболист сборной Чили расплакался в микст-зоне после поражения в финале Кубка конфедераций

Марсело Диас взял на себя вину за поражение от Германии.
Сегодня 08:01
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Фото: Getty Images
Полузащитник сборной Чили по футболу Марсело Диас не смог сдержать слез в микст-зоне после поражения в финале Кубка конфедераций от команды Германии. Об этом сообщает "Р-Спорт".
В финале турнира чилийцы уступили со счетом 0:1. Единственный мяч немцы забили после ошибки Диаса вблизи собственных ворот. В микст-зоне чилийский футболист был безутешен и плакал, общаясь с журналистами.
"У нас была мечта выиграть Кубок, но ей не суждено сбыться. Я единственный, кто виновен в этом результате. К сожалению, нам так и не удалось сравнять счет", - сказал Диас журналистам и заплакал.
Также игрок заявил, что считает себя виновным в поражении команды в финале Кубка конфедераций. "Я не хочу винить поле или что-то еще. Это была только моя ошибка. Команда играла хорошо, но моя ошибка помешала ей победить. После гола сборная Германии хорошо оборонялась", - добавил Диас.
В финале турнира чилийцы уступили со счетом 0:1. Единственный мяч немцы забили после ошибки Диаса вблизи собственных ворот. В микст-зоне чилийский футболист был безутешен и плакал, общаясь с журналистами.
"У нас была мечта выиграть Кубок, но ей не суждено сбыться. Я единственный, кто виновен в этом результате. К сожалению, нам так и не удалось сравнять счет", - сказал Диас журналистам и заплакал.
Также игрок заявил, что считает себя виновным в поражении команды в финале Кубка конфедераций. "Я не хочу винить поле или что-то еще. Это была только моя ошибка. Команда играла хорошо, но моя ошибка помешала ей победить. После гола сборная Германии хорошо оборонялась", - добавил Диас.