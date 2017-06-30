Прямая трансляция финала Кубка конфедераций Чили - Германия

Встреча пройдет на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге и начнется в 00:00.
Сегодня 21:30
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Фото: RT.com
В ночь со 2 на 3 июля состоится финал Кубка конфедераций по футболу, в котором встретятся сборные Чили и Германии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд пройдет на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге и начнется в 00:00 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
Ранее состоялся матч за третье место Кубка конфедераций, в котором сборная Португалии в овертайме обыграла команду Мексики со счетом 2:1.
Причем обе команды заканчивали встречу в меньшинстве - у португальцев красную карточку получил Нелсон Семедо (106-я минута), у мексиканцев был удален Рауль Хименес (112). На 120-й минуте главный арбитр матча удалил со скамейки запасных главного тренера мексиканцев Хуана Карлоса Осорио.
Встреча команд пройдет на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге и начнется в 00:00 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
Ранее состоялся матч за третье место Кубка конфедераций, в котором сборная Португалии в овертайме обыграла команду Мексики со счетом 2:1.
Причем обе команды заканчивали встречу в меньшинстве - у португальцев красную карточку получил Нелсон Семедо (106-я минута), у мексиканцев был удален Рауль Хименес (112). На 120-й минуте главный арбитр матча удалил со скамейки запасных главного тренера мексиканцев Хуана Карлоса Осорио.