Браво снова отразит пенальти? Букмекеры принимают необычные ставки на финал Кубка конфедераций

Они доступны и в матче за третье место.
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Клаудио Браво. Фото ESPN
В России подходит к завершению Кубок конфедераций-2017, передает корреспондент Vesti.kz.
2 июля в 18:00 по астанинскому времени начнется матч за третье место между Португалией и Мексикой, а в ночь со 2 на 3 июля ровно в 0:00 часов в финале сойдутся Чили и Германия.
На основное время первой игры букмекерская компания Tennisi.kz предлагает следующие коэффициенты: победа Португалии - 2.20, ничья - 3.56, а победа Мексики - 3.10. На победу чемпиона Европы с учетом дополнительного времени или серии пенальти коэффициент равен 1.68, а на сильнейшую команду Северной Америку - 2.18.
В финале Чили - Германия фаворитами являются немцы. Коэффициент Tennisi.kz на их победу в основное время составляет 2.43, на ничью - 3.22, на победу чилийцев - 2.98. На исход с учетом дополнительного времени и серии пенальти показатели также в пользу немцев - 1.80 против 2.01.
В линии Tennisi.kz на обе игры есть специальные ставки. Например, в матче Португалия - Мексика можно поставить на использование видеоповтора или на отмену гола после него - все варианты доступны здесь.
Больше специальных ставок на финальный матч. Например, доступны варианты "Клаудио Браво отразит пенальти во время матча или в серии пенальти" с коэффициентом 7.80 или "Команда не забьет ни одного пенальти в послематчевой серии" с коэффициентом 100 - полностью линия доступна здесь.
Стоит отметить, что у Кубка конфедераций в этом году будет новый победитель, так как ни Чили, ни Германии ранее не завоевывали этот трофей, а Бразилия, выигравшая три последних турнира, не смогла квалифицироваться в Россию. Специально к финалу Vesti.kz при поддержке Tennisi.kz подготовили "Альтернативное превью".
Свои ставки на все спортивные события вы можете сделать здесь.
2 июля в 18:00 по астанинскому времени начнется матч за третье место между Португалией и Мексикой, а в ночь со 2 на 3 июля ровно в 0:00 часов в финале сойдутся Чили и Германия.
На основное время первой игры букмекерская компания Tennisi.kz предлагает следующие коэффициенты: победа Португалии - 2.20, ничья - 3.56, а победа Мексики - 3.10. На победу чемпиона Европы с учетом дополнительного времени или серии пенальти коэффициент равен 1.68, а на сильнейшую команду Северной Америку - 2.18.
В финале Чили - Германия фаворитами являются немцы. Коэффициент Tennisi.kz на их победу в основное время составляет 2.43, на ничью - 3.22, на победу чилийцев - 2.98. На исход с учетом дополнительного времени и серии пенальти показатели также в пользу немцев - 1.80 против 2.01.
В линии Tennisi.kz на обе игры есть специальные ставки. Например, в матче Португалия - Мексика можно поставить на использование видеоповтора или на отмену гола после него - все варианты доступны здесь.
Больше специальных ставок на финальный матч. Например, доступны варианты "Клаудио Браво отразит пенальти во время матча или в серии пенальти" с коэффициентом 7.80 или "Команда не забьет ни одного пенальти в послематчевой серии" с коэффициентом 100 - полностью линия доступна здесь.
Стоит отметить, что у Кубка конфедераций в этом году будет новый победитель, так как ни Чили, ни Германии ранее не завоевывали этот трофей, а Бразилия, выигравшая три последних турнира, не смогла квалифицироваться в Россию. Специально к финалу Vesti.kz при поддержке Tennisi.kz подготовили "Альтернативное превью".
Свои ставки на все спортивные события вы можете сделать здесь.