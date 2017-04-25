Юношеская сборная Казахстана завоевала бронзовые медали на "Кубке Развития" в Черногории

Первое место на турнире заняла Босния и Герцеговина.
Сегодня 08:05
Ссылки по теме:
- Сборная Казахстана за пару секунд "наказала" соперника за незабитый пенальти в компенсированное время
Фото с сайта ФФК
Юношеская сборная Казахстана по футболу (U-17) в третьем матче "Кубка Развития УЕФА" встречалась с Азербайджаном.
Казахстанцы с первых минут матча завладели инициативой, раз за разом заставляя соперников ошибаться. Такая тактика быстро дала свои плоды, наши игроки вышли вперед - автором гола стал Дмитрий Савченко.
Однако во втором тайме сопернику удалось сравнять счет. В итоге, основное время матча завершилось вничью - 1:1. В серии послематчевых пенальти удача благоволила казахстанским игрокам (5:4).
Благодаря этому результату казахстанцы набрали пять очков и завоевали бронзовые медали "Кубка Развития-2017", который проходил в Черногории. Первое место с шестью очками заняла Босния и Герцеговина, опередившая Черногорию лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.
"Азербайджан играл от обороны, хорошо насытив центр поля. Нам было трудно пройти оборонительные редуты соперника. В середине первого тайма нам удалось выйти вперед. Мы контролировали игру до эпизода с назначением пенальти в наши ворота. Счет стал 1:1. При этом, согласно новым правилам турнира, нашего игрока удалили на восемь минут. Поэтому команде необходимо было успокоиться и постараться играть через фланги. В серии пенальти мы выиграли. Я доволен действиями своих игроков и их самоотдачей. Самое главное, ребята получили международный опыт и поверили, что могут играть на равных с сильными соперниками, - приводит слова старшего тренера юношеской сборной Казахстана Карлоша Ферера официальный сайт ФФК.
Напомним, что в стартовом матче турнира Казахстан уступил Черногории 0:2, после чего вырвал победу во второй встрече у Боснии и Герцеговины - 2:1.
Казахстанцы с первых минут матча завладели инициативой, раз за разом заставляя соперников ошибаться. Такая тактика быстро дала свои плоды, наши игроки вышли вперед - автором гола стал Дмитрий Савченко.
Однако во втором тайме сопернику удалось сравнять счет. В итоге, основное время матча завершилось вничью - 1:1. В серии послематчевых пенальти удача благоволила казахстанским игрокам (5:4).
Благодаря этому результату казахстанцы набрали пять очков и завоевали бронзовые медали "Кубка Развития-2017", который проходил в Черногории. Первое место с шестью очками заняла Босния и Герцеговина, опередившая Черногорию лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.
"Азербайджан играл от обороны, хорошо насытив центр поля. Нам было трудно пройти оборонительные редуты соперника. В середине первого тайма нам удалось выйти вперед. Мы контролировали игру до эпизода с назначением пенальти в наши ворота. Счет стал 1:1. При этом, согласно новым правилам турнира, нашего игрока удалили на восемь минут. Поэтому команде необходимо было успокоиться и постараться играть через фланги. В серии пенальти мы выиграли. Я доволен действиями своих игроков и их самоотдачей. Самое главное, ребята получили международный опыт и поверили, что могут играть на равных с сильными соперниками, - приводит слова старшего тренера юношеской сборной Казахстана Карлоша Ферера официальный сайт ФФК.
Напомним, что в стартовом матче турнира Казахстан уступил Черногории 0:2, после чего вырвал победу во второй встрече у Боснии и Герцеговины - 2:1.