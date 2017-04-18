Прямая трансляция товарищеского матча по хоккею Италия - Казахстан

Подопечные Занковца проходят последнюю проверку перед ЧМ.
Вчера 23:42
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Сборная Казахстана по хоккею проводит последний товарищеский матч перед стартом чемпионата мира в первом дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником подопечных Эдуарда Занковца является команда Италии. Матч проходит в итальянском Энье, начало в 23:30 по времени Астаны.
C составом сборной Казахстана на матч с Италией можно ознакомиться здесь.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 22 по 28 апреля. Матчи группы А пройдут в Киеве, а на турнире также сыграют команды Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи. В элитный дивизион выйдут две команды, которые займут первое и второе места.