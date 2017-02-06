Кайрат Нурдаулетов может войти в тренерский штаб сборной Казахстана по футболу

Ранее 34-летний футболист объявил о завершении карьеры игрока.
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Экс-капитан сборной Казахстана по футболу Кайрат Нурдаулетов может войти в тренерский штаб национальной команды. Об этом сообщает KazFootball.kz.
Ранее 34-летний футболист объявил о завершении карьеры игрока. При этом Нурдалетов отметил, что его привлекает тренерская карьера - у него есть тренерская категория "А".
О том, какую должность экс-капитан сборной может занять в тренерском штабе Талгата Байсуфинова, пока не известно.
Напомним, что Кайрат Нурдаулетов является воспитанником алматинского футбола. Профессиональную карьеру начинал в "ЦСКА-Кайрат". Позже выступал за "Есиль-Богатырь", "Иртыш", "Кайрат", "Тобол", "Астану". Последний сезон провел в "Кайсаре", за который отыграл 17 игр.
За сборную Казахстана провел 35 игр и забил четыре гола.