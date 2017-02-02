Нападающий "Астаны" Кабананга включен в официальную символическую сборную Кубка Африки-2017

Он стал лучшим бомбардиром турнира.
Ссылки по теме:
- Форвард "Астаны" Кабананга стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций
- Сборная экс-форварда "Иртыша" заняла третье место на Кубке африканских наций
- Жуниор Кабананга стал первым за пять лет игроком, забившим в каждом матче группового этапа КАН
Африканская конфедерация футбола (КАФ) на официальном сайте объявила состав символической сборной Кубка Африканских наций-2017, который завершился в Габоне.
В нее вошел и нападающий ДР Конго Жуниор Кабананга. Форвард "Астаны", забивший три гола, стал еще и лучшим бомбардиром турнира.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь - Фабрис Ондоа (Камерун).
Защитники - Кара Мбодж (Сенегал), Ахмед Хегази (Египет), Мишель Нгаду-Нгаджи (Камерун).
Полузащитники - Шарль Каборе и Бертран Траоре (оба - Буркина-Фасо), Дэниэл Амарти и Кристиан Атсу (оба - Гана), Мохаммед Салах (Египет).
Нападающие - Кристиан Бассогог (Камерун), Жуниор Кабананга (ДР Конго).
Лучшим игроком турнира признан Бассогог, лучшим игроком финала - камерунец Бенжамен Муканджо, а награду Fair Play получила сборная Египта.
Завершился же турнир победой Камеруна, который в финале одержал волевую победу над Египтом (2:1). Бронзовым призером стала команда Буркина-Фасо - сборная экс-игрока "Иртыша" Аристида Бансе обыграла Гану (1:0).
Что касается ДР Конго, то команда Кабананги, выигравшая все три матча на групповом этапе, завершила турнир в четвертьфинале, где уступила Гане (1:2).