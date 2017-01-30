Второй финалист определится в матче между сборными Камеруна и Ганы.
Вчера 11:10
Фото: Getty Images
Сборная Египта по футболу стала первым финалистом Кубка африканских наций, обыграв в серии послематчевых пенальти команду Буркина-Фасо.
Основное время встречи завершилась со счетом 1:1. У египтян отличился Мохамед Салах (66-я минута). В составе команды Буркина-Фасо гол забил Аристид Бансе (73-я).
В дополнительное время мячей забито не было. В серии пенальти точнее оказались "фараоны" - 4:3.
Второй финалист определится 2 февраля в матче между сборными Камеруна и Ганы. Матч за третье место и финал турнира пройдут 4 и 5 февраля соответственно.
Победитель Кубка африканских наций летом 2017 года выступит в России на Кубке конфедераций.
Основное время встречи завершилась со счетом 1:1. У египтян отличился Мохамед Салах (66-я минута). В составе команды Буркина-Фасо гол забил Аристид Бансе (73-я).
В дополнительное время мячей забито не было. В серии пенальти точнее оказались "фараоны" - 4:3.
Второй финалист определится 2 февраля в матче между сборными Камеруна и Ганы. Матч за третье место и финал турнира пройдут 4 и 5 февраля соответственно.
Победитель Кубка африканских наций летом 2017 года выступит в России на Кубке конфедераций.