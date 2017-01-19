Ни один из футболистов "Кайрата" не получил вызов в молодежную сборную Казахстана

Команда начнет первый УТС под руководством Владимира Никитенко в Талгаре.
Сегодня 18:56
Фото с сайта ФФК
Молодежная сборная Казахстана по футболу 22 января начинает первый учебно-тренировочный сбор под руководством Владимира Никитенко на базе национальной сборной в Талгаре.
УТС продлится до 2 февраля. Добавим, что ни один из футболистов "Кайрата" не получил вызов в сборную.
Тренерский штаб сборной на УТС вызвал следующих футболистов:
вратари: Дмитрий Колбунцов ("Алтай"), Султан Басурманов ("Тобол");
защитники: Карам Султанов ("Кызыл-Жар СК"), Амир Калабаев ("Астана"), Адилет Кенесбек ("Тараз"), Александр Жуков ("Тобол"), Бекзат Шадманов ("Тараз"), Арман Алипбек ("Ордабасы"), Александр Соколенко ("Кызыл-Жар СК"), Султан Абильгазы ("Окжетпес");
полузащитники: Адилет Абденаби ("Тараз"), Шейхислам Кулахметов ("Алтай"), Самат Шамши ("Ордабасы"), Даулет Зайнетдинов ("Астана"), Бекзат Кабылан ("Каспий"), Куаныш Калмуратов ("Атырау"), Рамиз Муканов ("Тобол"), Жахангир Ходжанов ("Кыран"), Наурызбек Жагоров ("Атырау");
нападающие: Владислав Васильев ("Шахтер"), Вячеслав Путинцев ("Шахтер"), Темирлан Эльмурзаев ("Тобол"), Максим Федин ("Окжетпес").
УТС продлится до 2 февраля. Добавим, что ни один из футболистов "Кайрата" не получил вызов в сборную.
Тренерский штаб сборной на УТС вызвал следующих футболистов:
вратари: Дмитрий Колбунцов ("Алтай"), Султан Басурманов ("Тобол");
защитники: Карам Султанов ("Кызыл-Жар СК"), Амир Калабаев ("Астана"), Адилет Кенесбек ("Тараз"), Александр Жуков ("Тобол"), Бекзат Шадманов ("Тараз"), Арман Алипбек ("Ордабасы"), Александр Соколенко ("Кызыл-Жар СК"), Султан Абильгазы ("Окжетпес");
полузащитники: Адилет Абденаби ("Тараз"), Шейхислам Кулахметов ("Алтай"), Самат Шамши ("Ордабасы"), Даулет Зайнетдинов ("Астана"), Бекзат Кабылан ("Каспий"), Куаныш Калмуратов ("Атырау"), Рамиз Муканов ("Тобол"), Жахангир Ходжанов ("Кыран"), Наурызбек Жагоров ("Атырау");
нападающие: Владислав Васильев ("Шахтер"), Вячеслав Путинцев ("Шахтер"), Темирлан Эльмурзаев ("Тобол"), Максим Федин ("Окжетпес").