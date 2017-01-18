Игрок "Астаны" отметился голом и голевой передачей в первом тайме матча с чемпионами Африки

Сборная Кабананги играет на Кубке Африканских нации в Габоне.
Сегодня 22:52
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Кабананга (в центре). Фото с официального сайта КАН
Завершился первый тайм в матче группового этапа Кубка Африканских наций в Габоне между сборными ДР Конго и Кот-д'Ивуара, передает корреспондент Vesti.kz.
После первого тайма игры со счетом 2:1 впереди конголезцы. В обоих голах поучаствовал форвард "Астаны" Джуниор Кабананга.
На десятой минуте именно Кабананга отдал голевую передачу на Неескенса Кебано, который открыл счет в игре. На 26-й ивуарийцы усилиями Вилфрида Бони отыгрались. Однако все тот же Кабананга на 28-й минуте вновь выел сборную ДР Конго вперед.
На момент написания новости в матче - перерыв. Отметим, что сборная Кот-д'Ивуара является действующим чемпионом Африки.
Напомним, в первом туре сборная ДР Конго, благодаря голу Кабананги, победила Марокко (1:0).
После первого тайма игры со счетом 2:1 впереди конголезцы. В обоих голах поучаствовал форвард "Астаны" Джуниор Кабананга.
На десятой минуте именно Кабананга отдал голевую передачу на Неескенса Кебано, который открыл счет в игре. На 26-й ивуарийцы усилиями Вилфрида Бони отыгрались. Однако все тот же Кабананга на 28-й минуте вновь выел сборную ДР Конго вперед.
На момент написания новости в матче - перерыв. Отметим, что сборная Кот-д'Ивуара является действующим чемпионом Африки.
Напомним, в первом туре сборная ДР Конго, благодаря голу Кабананги, победила Марокко (1:0).