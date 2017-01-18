Эксперт оценил шансы Казахстана на победу в финале Мемориала Гранаткина с Россией

Решающая игра пройдет 21 января и начнется в 22:00 по времени Астаны.

Известный казахстанский тренер и функционер Булат Есмагамбетов надеется, что в финале Мемориала Гранаткина юношеской сборной Казахстана удастся показать достойную игру и, возможно, даже победить в серии пенальти. Вот что он рассказал корреспонденту Vesti.kz.



- Если ребята добрались до финала, то мандража уже быть не должно. Хотя Россия - достойный соперник. Но наши футболисты все равно молодцы, здорово сыграли в группе, а потом в плей-офф. Обыграли хорошие европейские сборные. Отличный состав подобрался, и очень понравилось, как команда действовала в ходе матча - где-то первым номером, где-то вторым. Остается только пожелать ей успешной игры в финале. Не исключаю даже, что победитель будет выявлен в серии пенальти. На мой взгляд, игра предстоит упорная, наши игроки, наверное, сыграют аккуратно. А может случиться так, что выиграет тот, кто первым забьет. И почему бы в таком матче не выиграть Казахстану?



Говоря о персоналиях, отмечу нападающего Еркебулана Сейдахмета. Его можно постепенно подпускать в состав команды премьер-лиги. Умеет на подборе сыграть, обыграть соперника и забить. Самородок. Выделю еще Айдоса Орала, отметившегося на турнире двумя голами. Защитная линия у нас неплохая, где выделялся Динмухамед Кашкен. В каждой линии есть лидеры, они, в общем-то, и тянут игру, - рассказал Есмагамбетов.



- Кстати, Кашкен после игр на групповом этапе отбыл в расположение "Астаны". Была такая договоренность. Выходит, тренеры сборной и клуба не верили в потенциал команды выйти в плей-офф турнира?



- Видимо, не верили. Ведь ранее команда не занимала высокие места. Думаю, не совсем правильно выдергивать игрока по ходу турнира. Дайте парню доиграть его до конца. Все-таки это престижно сыграть в финале Мемориала Гранаткина, где прежде у нас не было просвета. Тем более сейчас нет официальных игр у "Астаны". Он мог бы и на следующий сбор клуба поехать.



Отметим, что в финале Мемориала Гранаткина Казахстан встретится с Россией. Игра пройдет 21 января и начнется в 22:00 по времени Астаны. Подробнее о прямой трансляции можно узнать по этой ссылке.



Ранее в группе С подопечные Александра Кузнецова сыграли вничью со Словакией 0:0 и Азербайджаном 2:2, а также победили Литву 2:0. В четвертьфинале обыграли Словению 2:0, а в полуфинале - Грецию 2:1.