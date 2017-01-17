Женская сборная Казахстана по футболу узнала соперниц по предварительному раунду ЧМ-2019

Матчи пройдут с 6 по 11 апреля в Грузии.
Сегодня 22:32
Фото с сайта ФФК
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка предварительного раунда квалификации чемпионат мира-2019 среди женщин, сообщается на сайте ФФК.
Женская сборная Казахстана попала первую группу предварительного раунда квалификации, где ее соперниками станут команды Эстонии, Латвии и Грузии. Матчи пройдут с 6 по 11 апреля в Грузии.
Напомним, победители групп и лучший среди обладателей второго места (по результатам с первой и третьей командами группы) выйдут в следующий этап квалификации, жеребьевка которого пройдет 25 апреля. Отборочный раунд стартует в сентябре.
Финальный турнир чемпионата мира пройдет во Франции летом 2019 года.