Футболист забил после сольного прохода с мячом через все поле на Кубке африканских наций

Пикети открыл счет в игре, но затем камерунцы забили два безответных.
Сегодня 10:30
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Фото: kwesesports
Полузащитник сборной Гвинеи-Бисау по футболу Пикети забил после сольного прохода с мячом через все поле в матче группового этапа Кубка африканских наций с Камеруном.
Пикети открыл счет в матче на 13-й минуте. Он подхватил мяч у штрафной, в одиночку протащил его до чужих ворот и нанес удар под перекладину.
Результативное действие полузащитника не принесло сборной Гвинеи-Бисау очков. Камерунцы забили два мяча во втором тайме и одержали победу со счетом 2:1. В составе победителей отличились Себастьен Сиани (61-я минута) и Майкл Нгаду-Нгаджуй (78-я).
Пикети открыл счет в матче на 13-й минуте. Он подхватил мяч у штрафной, в одиночку протащил его до чужих ворот и нанес удар под перекладину.
Результативное действие полузащитника не принесло сборной Гвинеи-Бисау очков. Камерунцы забили два мяча во втором тайме и одержали победу со счетом 2:1. В составе победителей отличились Себастьен Сиани (61-я минута) и Майкл Нгаду-Нгаджуй (78-я).