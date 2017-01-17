Сборная Казахстана узнала соперника по финалу Мемориала Гранаткина

Решающий матч турнира пройдет 21 января.
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21 января в финале Мемориала Гранаткина для футболистов не старше 18 лет встретятся юношеские сборные Казахстана и России, передает корреспондент Vesti.kz.
В первом полуфинале турнира в Санкт-Петербурге Казахстан победил Грецию. Дубль в этой встрече оформил Айдос Орал, на что греки ответили мячом Гиоргоса Цовраса. Видео самых интересных моментов прошедшей игры вы можете посмотреть здесь.
Во втором полуфинале Россия разгромила команду Санкт-Петербурга - 4:1. На гол питерцев на 20-й минуте победители еще до перерыва ответили одним мячом, а во втором тайме еще трижды поразили ворота соперника.
Финал состоится 21 января и начнется в 22:00 по времени Астаны. Перед этой встречей в матче за третье место встретятся команды Греции и Санкт-Петербурга.
Выход в финал Мемориала Гранаткина считается лучшим результатом сборной Казахстана на этом турнире. В 2012 и 2014 годах казахстанцы занимали последнее, 16-е, место, а в 2015 стали десятыми из 14 команд.
Мемориал Валентина Гранаткина проводится c 1981 года в память о первом вице-президенте ФИФА. В турнире принимают участие 16 команд.