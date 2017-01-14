Прямая трансляция матча полуфинала Мемориала Гранаткина Казахстан - Греция

Игра стартует в 19:30 по времени Астаны.
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Сегодня, 18 января, юношеская сборная Казахстана (до 18 лет) сыграет в полуфинале Мемориала Гранаткина в Санкт-Петербурге.
Соперником команды Александра Кузнецова станет команда Греции. Игра начнется в 19:30 по времени Астаны.
По мнению букмекеров, фаворитом матча являются греки. На их победу в основное время предлагается коэффициент 1.83, на ничью - 3.3, а на победу Казахстана - 4.9.
В четвертьфинале сборная Казахстана победила Словению (2:0), а Греция в серии пенальти обыграла Латвию (0:0, 8:7).
На нынешнем Мемориале Гранаткина сборная Казахстана уже показала лучший результат в своей истории. Ранее на турнире команда никогда не выходила в полуфинал: в 2012 и 2014 годах казахстанцы занимали последнее, 16-е, место, а в 2015 стали десятыми из 14 команд.
Мемориал Валентина Гранаткина проводится c 1981 года в память о первом вице-президенте ФИФА. В турнире принимают участие 16 команд.