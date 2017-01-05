Едва не отобравшиеся на Евро. Что нужно знать о сопернике Казахстана сборной Кипра

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Гранада 5:0
Эйбар Атлетико М 0:2
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Вильярреал Барселона 1:1
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Удинезе Интер 1:2
Дженоа Рома 0:1
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Беерсхот 0:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс Металлург Мг 0:2
Барыс Торпедо НН 1:3
Слован Адмирал 3:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 3:5
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 4:1
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 5:1
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Арлан Астана 10:0
Иртыш Темиртау 5:3
Кулагер Алматы 0:1
Бейбарыс Горняк 3:2 ОТ
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Зенит СПб Химки 114:110
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 82:49
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 3:3
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Витязь 0:1
Салават Юлаев Спартак 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 2:2
Кайрат Актобе 18:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Витязь 0:0
Салават Юлаев Спартак 20:00
Металлург Мг ХК Сочи 20:00
ЦСКА Металлург Нк 22:30
СКА Авангард 22:30
Медвешчак Барыс 23:55
Амур Динамо Мн 15:30
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Медвешчак Автомобилист 23:55
Слован Барыс 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 13:00
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана 19:00
Каспий Астана 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 2:2
Кайрат Актобе 18:00
Кайрат Актобе 14:00
Жетысу Аят 15:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 20:30
Кайрат Кукеси
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Тараз Павлодар
ТНК "Казхром" Алтай
Есиль СК Алматы
Алматы Тараз
Атырау Есиль СК
Павлодар ТНК "Казхром"
Алтай Павлодар
ТНК "Казхром" Алматы
Тараз Атырау
Алматы Алтай
Атырау ТНК "Казхром"
Есиль СК Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Алтай Атырау
Павлодар Алматы
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 05:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
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Едва не отобравшиеся на Евро. Что нужно знать о сопернике Казахстана сборной Кипра

Их очная встреча состоится 22 марта в Никосии.

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Фото с сайта crete-news.gr
Фото с сайта crete-news.gr

Сборные Кипра и Казахстана сыграют между собой во второй раз с момента вступления нашей страны в УЕФА, передает корреспондент Vesti.kz

Первая игра состоялась в 2004 году в Лимасоле. И проводилась в рамках международного турнира. Сборная Казахстана под руководством первого иностранного тренера россиянина Леонида Пахомова проиграла со счетом 1:2. У киприотов на второй и девятой минутах отличились Хараламбидис и Михаил. У казахстанцев на 70-й минуте один мяч отыграл Узденов. На матч Пахомов выставил следующий состав: Бойченко (Новиков, 18), Артемов, Смаков, Аксенов, Ляпкин (Муканов, 46), Ловчев, Жумаскалиев, Карпович, Мусин, Богомолов (Узденов, 63), Булешев (Финонченко, 86).

Ранее на турнире казахстанцы уступили Латвии 1:3 и по пенальти выиграли у Армении 3:2 (3:3 в основное время).  

Надо сказать, что при Пахомове сборная смотрелась неважно. 28 апреля 2004 года в Алматы она в товарищеском матче проиграла Азербайджану 2:3, в результате чего на следующий день россиянина уволили, а на его место назначили Сергея Тимофеева

Как бы то ни было, Кипр достаточно серьезный оппонент. По крайней мере, в отличие от нашей команды, это сборная несколько раз была близка к тому, чтобы поехать на чемпионат Европы, но в самый последний момент из ее рук уплывала путевка.

Так, самый реальный шанс отобраться на Евро она имела в отборочном цикле 2004 года. Тогда ее соперники по группе Франция и Словения своими играми не впечатляли, а Израиль и Мальта были вполне проходимыми противниками. У Кипра была реальная возможность вырвать второе место у словенцев, однако команда смазала концовку квалификационного турнира, заняв итоговое четвертое место и пропустив вперед Францию, Словению и Израиль. 



Еще один шанс представился в последнем отборе Евро-2016. В заключительном туре сборной Кипра нужно было всего лишь обыграть Боснию и Герцеговину, чтобы занять третье место в группе и отправиться в стыковые матчи, однако на своем поле потерпела поражение со счетом 2:3 и осталась без Евро.  

Иными словами, киприоты более-менее лучше выступали в отборочных циклах Евро, чем в квалификационных турнирах чемпионатов мира. Кроме того, в разное время отмечалась яркими победами над Испанией 3:2 (1998 год), Уэльсом 3:1 (2007) и Ирландией 5:2 (2006).

В квалификации ЧМ-2018 Кипр представлен в группе H. После четырех туров команда Христакиса Христофора занимает четвертое место, имея в активе только победу над Гибралтаром 3:1, плюс на ее счету три поражения от Бельгии 0:3, Греции 0:2 и Боснии 0:2.

В группе Е Казахстан с двумя очками располагается на последней шестой строчке. При этом в рейтинге ФИФА Кипр занимает 115-е место, Казахстан - 98.

И еще. В составе Кипра есть игроки, выступающие за границей. Например, Константинос Лайфис ("Стандард", Бельгия), Нестор Митидис ("Рода", Голландия), Ясон Деметриу ("Саутэнд", Англия), Андреас Макрис ("Уолсолл", Англия), Григорис Костанос ("Ювентус"). Причем Костаносу 18 лет, в Турине играет за молодежный состав, хотя его считают будущей звездочкой "Юве".  

Как известно, в сборной Казахстана нет игрока-легионера. Так или иначе, Кипр станет хорошим экзаменатором в преддверии матча с Арменией 26 марта в Ереване в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018. Товарищеская игра сборных Кипра и Казахстана пройдет 22 марта в Никосии.  

Просмотров: 1703  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
loko Сегодня 14:58
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 660
Ну и состав у Кайрата был стартовый - 9 Кайратовцев.
Ответить -1
 
loko Сегодня 14:58
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 660
айрата
loko, аж оговорился, у Казахстана состав, прям Кайрат.
Ответить -1
 
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