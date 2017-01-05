Едва не отобравшиеся на Евро. Что нужно знать о сопернике Казахстана сборной Кипра

Их очная встреча состоится 22 марта в Никосии.

Сборные Кипра и Казахстана сыграют между собой во второй раз с момента вступления нашей страны в УЕФА, передает корреспондент Vesti.kz.



Первая игра состоялась в 2004 году в Лимасоле. И проводилась в рамках международного турнира. Сборная Казахстана под руководством первого иностранного тренера россиянина Леонида Пахомова проиграла со счетом 1:2. У киприотов на второй и девятой минутах отличились Хараламбидис и Михаил. У казахстанцев на 70-й минуте один мяч отыграл Узденов. На матч Пахомов выставил следующий состав: Бойченко (Новиков, 18), Артемов, Смаков, Аксенов, Ляпкин (Муканов, 46), Ловчев, Жумаскалиев, Карпович, Мусин, Богомолов (Узденов, 63), Булешев (Финонченко, 86).



Ранее на турнире казахстанцы уступили Латвии 1:3 и по пенальти выиграли у Армении 3:2 (3:3 в основное время).



Надо сказать, что при Пахомове сборная смотрелась неважно. 28 апреля 2004 года в Алматы она в товарищеском матче проиграла Азербайджану 2:3, в результате чего на следующий день россиянина уволили, а на его место назначили Сергея Тимофеева.



Как бы то ни было, Кипр достаточно серьезный оппонент. По крайней мере, в отличие от нашей команды, это сборная несколько раз была близка к тому, чтобы поехать на чемпионат Европы, но в самый последний момент из ее рук уплывала путевка.



Так, самый реальный шанс отобраться на Евро она имела в отборочном цикле 2004 года. Тогда ее соперники по группе Франция и Словения своими играми не впечатляли, а Израиль и Мальта были вполне проходимыми противниками. У Кипра была реальная возможность вырвать второе место у словенцев, однако команда смазала концовку квалификационного турнира, заняв итоговое четвертое место и пропустив вперед Францию, Словению и Израиль.







Еще один шанс представился в последнем отборе Евро-2016. В заключительном туре сборной Кипра нужно было всего лишь обыграть Боснию и Герцеговину, чтобы занять третье место в группе и отправиться в стыковые матчи, однако на своем поле потерпела поражение со счетом 2:3 и осталась без Евро.



Иными словами, киприоты более-менее лучше выступали в отборочных циклах Евро, чем в квалификационных турнирах чемпионатов мира. Кроме того, в разное время отмечалась яркими победами над Испанией 3:2 (1998 год), Уэльсом 3:1 (2007) и Ирландией 5:2 (2006).



В квалификации ЧМ-2018 Кипр представлен в группе H. После четырех туров команда Христакиса Христофора занимает четвертое место, имея в активе только победу над Гибралтаром 3:1, плюс на ее счету три поражения от Бельгии 0:3, Греции 0:2 и Боснии 0:2.



В группе Е Казахстан с двумя очками располагается на последней шестой строчке. При этом в рейтинге ФИФА Кипр занимает 115-е место, Казахстан - 98.



И еще. В составе Кипра есть игроки, выступающие за границей. Например, Константинос Лайфис ("Стандард", Бельгия), Нестор Митидис ("Рода", Голландия), Ясон Деметриу ("Саутэнд", Англия), Андреас Макрис ("Уолсолл", Англия), Григорис Костанос ("Ювентус"). Причем Костаносу 18 лет, в Турине играет за молодежный состав, хотя его считают будущей звездочкой "Юве".



Как известно, в сборной Казахстана нет игрока-легионера. Так или иначе, Кипр станет хорошим экзаменатором в преддверии матча с Арменией 26 марта в Ереване в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018. Товарищеская игра сборных Кипра и Казахстана пройдет 22 марта в Никосии.