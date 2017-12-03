Американский стример нелегально транслировал главный бой турнира UFC под видом видеоигры

Для убедительности парень взял в руки геймпад и делал вид, что управлял одним из бойцов.
Сегодня 10:09
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Фото: mmamania.com
2 декабря в Детройте прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 218. В главном поединке вечера чемпион организации в полулегком весе Макс Холлоуэй защищал титул в бою против бразильца Жозе Алдо.
Пользователь Twitch.tv под ником AJ Lester оригинально обошел блокировки владельцев прав на показ этого поединка. Парень просто выдал бой за видеоигру UFC 2 от EA SPORTS, в которой можно драться за тех же спортсменов.
Для убедительности видеоблогер взял в руки геймпад и делал вид, что управлял одним из бойцов. И радовался его победе, будто сам отправил соперника в нокаут.
Однако позже AJ Lester удалил с канала запись стрима, чтобы избежать претензий правообладателей.
Сам бой завершился досрочной победой Холлоуэя в третьем раунде. Тем самым американец защитил титул и продлил беспроигрышную серию до 12 побед.
Пользователь Twitch.tv под ником AJ Lester оригинально обошел блокировки владельцев прав на показ этого поединка. Парень просто выдал бой за видеоигру UFC 2 от EA SPORTS, в которой можно драться за тех же спортсменов.
Для убедительности видеоблогер взял в руки геймпад и делал вид, что управлял одним из бойцов. И радовался его победе, будто сам отправил соперника в нокаут.
Однако позже AJ Lester удалил с канала запись стрима, чтобы избежать претензий правообладателей.
Сам бой завершился досрочной победой Холлоуэя в третьем раунде. Тем самым американец защитил титул и продлил беспроигрышную серию до 12 побед.